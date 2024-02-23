وضع قدما في ربع النهائي.. فاروق يعلق على فوز الأهلي أمام ميدياما

حقق فريق الأهلي فوزا مهما على ميدياما الغاني بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على ملعب بابا يارا بمدينة كوماسي الغانية ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب محمد فاروق نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه علي فيسبوك "الأهلي يضع قدمًا في ربع النهائي بالفوز على ميدياما الغاني بهدف حسين الشحات ويحافظ على الصدارة بـ 9 نقاط".



وبهذا الفوز يرفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا، ويضع قدما في الدور ربع النهائي قبل مواجهة يانج أفريكانز التنزاني في الجولة السادسة والأخيرة بالقاهرة.