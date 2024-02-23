خبر سار لجماهير الأهلي قبل مباراة ‏يانج أفريكانز

حقق فريق الأهلي فوزا مهما على ميدياما الغاني بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على ملعب بابا يارا بمدينة كوماسي الغانية ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب خبير اللوائح عامر العمايرة عبر حسابه علي فيسبوك "‏‏مفيش أى غيابات عن النادى الأهلى بمباراة يانج افريكانز التنزاني بسبب تراكم الانذارات"

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، بينما توقف رصيد ميدياما عند 4 نقاط فى المركز الرابع، ليضع الفريق الأحمر قدما في ربع نهائي البطولة الأفريقية.

