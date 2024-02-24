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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

التفكير الزائد يؤثر سلبا على صحتك العقلية .. نصائح عليك إتباعها

التفكير الزائد
التفكير الزائد

التفكير الزائد أو القلق المستمر يمكن أن يؤثر سلبًا على صحتك العقلية، هنا خمس طرق يمكن أن تساعدك في التعامل معه، بحسب ما نشره موقع medicalnewstoday.

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طرق للتعامل مع التفكير الزائد والحفاظ على الصحة العقلية 

الممارسات والتأمل والاسترخاء: جلسات التأمل وتمارين التنفس العميق وتقنيات الاسترخاء مثل اليوغا يمكن أن تساعدك في تهدئة العقل وتخفيف التوتر والتوجه نحو الحاضر بدلاً من التفكير الزائد.

إدارة الوقت وتحديد الأولويات: قد يساعدك تنظيم وإدارة وقتك بشكل فعال على تقليل التفكير الزائد. حاول تحديد الأهداف والأولويات اليومية وإنشاء جدول زمني واضح للمهام والأنشطة.

ممارسة النشاط البدني المنتظم: النشاط البدني المنتظم يساعد في تحسين المزاج وتقليل التوتر والقلق. حاول ممارسة التمارين الرياضية المناسبة لك، سواء كانت المشي أو رياضة القوة أو اليوغا.

الحفاظ على اتصال اجتماعي: الحفاظ على اتصال مع الأصدقاء والعائلة والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الصحة العقلية. شارك في الأنشطة التي تستمتع بها وتعزز الشعور بالانتماء.

البحث عن الدعم الاحترافي: إذا كنت تعاني من التفكير الزائد والقلق المستمر، قد يكون من المفيد البحث عن الدعم الاحترافي. الاستشارة مع أخصائي نفسي أو معالج يمكن أن يوفر لك الأدوات والمهارات اللازمة للتعامل مع التوتر والتفكير الزائد بشكل فعال.

لا تنسى أن كل شخص يمكن أن يتفاعل بشكل مختلف مع هذه الطرق، قد يستغرق بعض الوقت والتجربة لمعرفة ما يعمل بشكل أفضل بالنسبة لك، الأهم هو الاهتمام بصحتك العقلية والبحث عن الدعم الذي تحتاجه عند الحاجة.

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