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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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شركة البريد للاستثمار: مشروع رأس الحكمةيغير مجرى الاقتصاد المصري بطريقة إيجابية

أحمد علي عبد الرحمن
أحمد علي عبد الرحمن العضو المنتدب لشركة البريد للاستثمار

علق أحمد علي عبد الرحمن العضو المنتدب لشركة البريد للاستثمار، علي أكبر صفقة استثمارية فى تاريخ مصر تم توقيعها اليوم، قائلا: إن ما تم الإعلان عنه، يعد حدثا تاريخيا في السياق العام.

وأضاف أحمد علي عبد الرحمن العضو المنتدب لشركة البريد للاستثمار، خلال برنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “DMC”، أن حجم الاستثمار الأجنبي المتدفق لمصر خلال العام الماضي، كان حوالي 10 مليارات دولار، موضحا أن هذا المشروع يحقق استدامة للدولة المصرية، وينقسم إلى شقين بإجمالي 35 مليار دولار.

وأكد أحمد علي عبد الرحمن، العضو المنتدب لشركة البريد للاستثمار، أن هذا يعد رقما تاريخيا، لافتا إلى أن ما تم الإعلان عنه اليوم، يغير مجري الاقتصاد المصري بطريقة إيجابية وممتدة.

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