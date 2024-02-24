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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. معهد إعداد القادة يطلق البرنامج التدريبي لمرشحي رؤساء المراكز البحثية

معهد اعداد القادة
معهد اعداد القادة

أعلن معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن استعداد المعهد لتنظيم فاعليات البرنامج التدريبي لمرشحي شغل منصب رؤساء المراكز البحثية اليوم السبت.  

وأوضح الدكتور همام أن البرنامج يسهم في تزويد المرشحين بالمهارات اللازمة لقيادة وإدارة المراكز البحثية بكفاءة وفعالية، وتطوير مهارات التخطيط والتنظيم، وتعزيز القدرة على اتخاذ القرارات الاستراتيجية، فضلًا عن تعزيز التواصل والتفاعل مع الفريق البحثي وتحفيز الابتكار والإبداع في المركز، والتأهيل لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

تعقد فعاليات البرنامج التدريبي تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور وليد الزواوى، الأمين العام للمجلس الأعلى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، الدكتور كريم همام، مستشار الوزير  للأنشطة الطلابية، ومدير المعهد.

ويتضمن البرنامج التدريبي موضوعات متنوعة تمد المشاركين بالمهارات اللازمة ومنها فن القيادة الإدارية والجامعية، والتعرف على القضايا القومية ومكافحة الفساد، وتعريفهم بالجوانب القانونية فى مؤسسات التعليم العالي، وكيفية التعامل الإعلامي، مع تزويدهم بمهارات فن الاتيكيت والبروتوكولات والمراسم، واطلاعهم على مستجدات التحول الرقمي فى الدولة المصرية، وما توصلت إليه الجامعات، مع التوعية بأسس الأمن القومى.

التحديات الحالية التعليم العالي والبحث العلمي القضايا القومية ومكافحة الفساد فعاليات البرنامج التدريبي مؤسسات التعليم العالى معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي

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