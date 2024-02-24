يوسف زيدان: لم أكن مع فكرة وجود أكشاك الفتوي بمحطات المترو.. فيديو

قال الكاتب والمفكر والأديب والدكتور يوسف زيدان، أن الجماعات الدينية تؤثر علي العقول بالخرافات والمتاجرة بالأحلام.



وأضاف خلال حواره لبرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": لم أكن مع فكرة وجود اكشاك الفتوي في محطات المترو".



وتابع:" وهنا ياتي دورشيخ المسجد ويضع الميكرون علي مكان عالي ولكن في النهاية هناك نمط ونظام، لأن الحكومة الرسمية او أدوات الضبط الاجتماعي الرسمية فاعلة فهو يلجأ للضبط العرفي في شيخ المسجد، وهو طول الوقت يحتاج في تفاصيل حياته لفتوي شيخ المسجد، وحتي وقت قريب كان هناك مصطلح اسأل الفقيه وهو ما سيجيبك، ومن كام سنة كان هناك أكشاك الفتوي، لم أكن مع فكرة وجود اكشاك الفتوي في محطات المترو، ويكون أكثر سؤال مجدي يعقوب هيدخل الجنة أم النار".



ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.