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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يبدأ رحلة العودة إلى القاهرة.. صور

صدى البلد

شارك الإعلامي أحمد حسن لقطات من بدء عودة الأهلي للقاهرة من داخل المطار عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن :"الأهلي يبدأ رحلة العودة إلي القاهرة".

كشف أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق، عن التشخيص المبدئي للإصابة التي تعرض لها الثنائي كريم نيدفيد، وياسر إبراهيم.

وكتب احمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك "تشخيص اصابتي ياسر إبراهيم وكريم نيدفيد: ياسر إبراهيم آلام في العضلة الخلفية وكريم نيدفيد آلام في السمانة ويخضع الثنائي لاشعة بعد العودة إلى القاهرة لتحديد فترة غيابهما"

 

 

وحقق الأهلي الفوز على حساب نظيره ميدياما الغاني بنتيجة هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 9، منفردًا بصدارة المجموعة بينما تجمد رصيد ميدياما عند النقطة 4.

 

 

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