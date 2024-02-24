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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائبة: مشروع رأس الحكمة قاطرة تنمية عالمية ومستدامة لـ السياحة في مصر

صدى البلد

قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن مشروع رأس الحكمة بمثابة قاطرة تنمية عالمية لقطاع السياحة في مصر ووضعه في مكانته الرائدة العالمية.


وأوضحت نورا علي، أن المشروع يعظم من مكانة منطقة الساحل الشمالي بوصفها مستقبل الاستثمار السياحي في مصر، نظرًا لما تتمتع به من مقومات متفردة، مؤكدة أن المشروع يتماشى مع رؤية لجنة السياحة الرامية إلى رفع معدلات النمو السياحي.


وأضافت رئيس لجنة السياحة، أن التحديات التي تواجه القطاع السياحي تستدعي دومًا التفكير الابتكاري في خلق فرص استثمارية سياحية واعدة ومستدامة تسهم في خلق أنماط جاذبة توفر لزوار مصر تجربة استثنائية.


وأشارت إلى أن المشروع سيساهم في زيادة معدلات نمو العاملين في القطاع السياحي من خلال توفير ملايين فرص العمل، وهو بداية مثالية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية تُحسب لقيادتنا السياسية الحكيمة.

نورا علي النائبة نورا علي النمو السياحي

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