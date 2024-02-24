سؤال مثير من مهيب عبد الهادي قبل مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالاً مثيراً عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن مباراة الزمالك.

وكتب مهيب:"توقعاتك لمباراة الزمالك و أبو سليم الليبي ؟؟".

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مسؤولي نادي الزمالك بانعقاد المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة أبو سليم الليبي في الخامسة والنصف مساء اليوم السبت بتوقيت مصر قبل المران الختامي.

ويخوض الزمالك مرانه الأخير في السادسة مساء الغد بتوقيت مصر، على ستاد 19 مايو 1956 الذي يستضيف مباراة أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي يوم الأحد المقبل باستاد 19 مايو 1956 بمدينة عنابة الجزائرية، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.