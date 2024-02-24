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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الدواء تحذر من تناول الزنجبيل مع أدوية السكر والضغط

الزنجبيل
الزنجبيل

حذرت هيئة الدواء المصرية ، من بعض التداخلات التي قد تحدث بين الأطعمة والاعشاب المختلفة والدواء.

وقالت هيئة الدواء المصرية هناك بعض الأطعمة والأعشاب قد تؤثر على فعالية الدواء​​.

وتابعت هيئة الدواء أن هناك لتداخلات الأدوية مع بعض الأطعمة والأعشاب قد تؤثر على فعالية الأدوية التي تتناولها، أو تسبب بعض الأضرار الصحية. ​​

واكدت الهيئة ضرورة استشارة طبيبك أو الصيدلي، وقراءة النشرة الدوائية بعناية؛ المعرفة الأدوية أو الأطعمة التي تتداخل مع أدويتك.​​

 وأشارت هيئة الدواء إلى أن هناك أمثلة والتي من أبرزها :

الزنجبيل

 يؤثر على أدوية السكري لأنه قد يخفض نسبة السكر في الدم ​​، أدوية ارتفاع ضغط الدم لأنه قد يخفض ضغط الدم ​​، أدوية سيولة للدم مثل الوارفارين أو كلوبيدوجريل أو الأسبرين؛ لأنه قد يزيد من سيولة الدم​​

كما تؤثر منتجات الألبان على : ​​

المضادات الحيوية مثل (التراسيكلين والدوكسيسيكلين والسيبروفلوكساسين)؛ لأنها قد تؤثر على فعاليتها.​​

الدواء هيئة الدواء المصرية الأعشاب الأطعمه الإضرار النشرة الدوائية

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