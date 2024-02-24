الدواء تحذر من تناول الزنجبيل مع أدوية السكر والضغط

حذرت هيئة الدواء المصرية ، من بعض التداخلات التي قد تحدث بين الأطعمة والاعشاب المختلفة والدواء.
وقالت هيئة الدواء المصرية هناك بعض الأطعمة والأعشاب قد تؤثر على فعالية الدواء.
وتابعت هيئة الدواء أن هناك لتداخلات الأدوية مع بعض الأطعمة والأعشاب قد تؤثر على فعالية الأدوية التي تتناولها، أو تسبب بعض الأضرار الصحية.
واكدت الهيئة ضرورة استشارة طبيبك أو الصيدلي، وقراءة النشرة الدوائية بعناية؛ المعرفة الأدوية أو الأطعمة التي تتداخل مع أدويتك.
وأشارت هيئة الدواء إلى أن هناك أمثلة والتي من أبرزها :
الزنجبيل
يؤثر على أدوية السكري لأنه قد يخفض نسبة السكر في الدم ، أدوية ارتفاع ضغط الدم لأنه قد يخفض ضغط الدم ، أدوية سيولة للدم مثل الوارفارين أو كلوبيدوجريل أو الأسبرين؛ لأنه قد يزيد من سيولة الدم
كما تؤثر منتجات الألبان على :
المضادات الحيوية مثل (التراسيكلين والدوكسيسيكلين والسيبروفلوكساسين)؛ لأنها قد تؤثر على فعاليتها.