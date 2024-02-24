الدواء تحذر من تناول الزنجبيل مع أدوية السكر والضغط

حذرت هيئة الدواء المصرية ، من بعض التداخلات التي قد تحدث بين الأطعمة والاعشاب المختلفة والدواء.

وقالت هيئة الدواء المصرية هناك بعض الأطعمة والأعشاب قد تؤثر على فعالية الدواء​​.

وتابعت هيئة الدواء أن هناك لتداخلات الأدوية مع بعض الأطعمة والأعشاب قد تؤثر على فعالية الأدوية التي تتناولها، أو تسبب بعض الأضرار الصحية. ​​

واكدت الهيئة ضرورة استشارة طبيبك أو الصيدلي، وقراءة النشرة الدوائية بعناية؛ المعرفة الأدوية أو الأطعمة التي تتداخل مع أدويتك.​​

وأشارت هيئة الدواء إلى أن هناك أمثلة والتي من أبرزها :

الزنجبيل

يؤثر على أدوية السكري لأنه قد يخفض نسبة السكر في الدم ​​، أدوية ارتفاع ضغط الدم لأنه قد يخفض ضغط الدم ​​، أدوية سيولة للدم مثل الوارفارين أو كلوبيدوجريل أو الأسبرين؛ لأنه قد يزيد من سيولة الدم​​

كما تؤثر منتجات الألبان على : ​​

المضادات الحيوية مثل (التراسيكلين والدوكسيسيكلين والسيبروفلوكساسين)؛ لأنها قد تؤثر على فعاليتها.​​