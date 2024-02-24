شئون اللاجئين تخفض التمويل المخصص إلى الأردن 4%

15 مليون دولار..

قررت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تخفيض التمويل المخصص إلى الأردن في عام 2024 4% مقارنه بالعام الماضي ، بنحو 15 مليون دولار.

وبحسب وسائل إعلام؛ فقد تم تخصيص ، نحو 375 مليون دولار إلى الأردن، الذي يستضيف أكثر من 717 ألف لاجئ مسجلين رسمياً، معظمهم سوريون.

وتعهدت المفوضية بمواصلة قيادة الخطة الإقليمية للاجئين السوريين وتعزيز القدرة على الصمود مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتنسيق عمل أكثر من 270 شريكاً لدعم الجهود الوطنية في البلدان الرئيسة المضيفة للاجئين السوريين في مصر والعراق والأردن ولبنان وتركيا، وفق "المملكة".

وأصدرت المفوضية تحذيرا من أن أزمات اللجوء التي طال أمدها وحالات الطوارئ الجديدة والأزمات المتعددة والمتداخلة تدفع النازحين قسراً والمجتمعات التي تستضيفهم إلى حافة الهاوية.

ونبهت المفوضية إلى أن نقص التمويل سيجبرها على وقف أو تقليص تدخلاتها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويقدر الأردن، أن عدد السوريين على أراضيه يتجاوز 1.3 مليون لاجئ.