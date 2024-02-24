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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فستان نانسي عجرم يثير ضجة| سعره خرافي

نانسي عجرم
نانسي عجرم

حرصت الفنانة نانسي عجرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت نانسي عجرم في الصور بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بالقماش البيج المطرز بالكامل.

قد حمل فستان نانسي عجرم توقيع مصمم الأزياء Tony Ward، فيما بلغ سعر التصميم 8905 دولارات أمريكية أي ما يقرب من 400 ألف جنيه مصر.

تزينت نانسي عجرم ببعض المجوهرات الفخامة التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نانسي عجرم على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج ذات الألوان الهادئة.

نانسي عجرم
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