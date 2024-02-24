أستراليا تفرض عقوبات على 55 مواطنا و37 كيانا روسيا.. ما السبب؟

أعلنت أستراليا، اليوم السبت، فرض قيود مالية إضافية وحظر على السفر على 55 مواطنا روسيا و37 منظمة روسية.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج في بيان لها: إن سبب العقوبات هو "ترحيل الأطفال الأوكرانيين من المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية" والذي نسبته كانبيرا إلى موسكو.

وأضافت الوزيرة أن هذه العقوبات "تأتي في أعقاب قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمفوضة الرئاسية الروسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا".

ولم يكشف البيان الأسترالي عن قائمة كاملة بالمواطنين والشركات الخاضعة للقيود الجديدة، لكن وونج أشارت إلى أن القائمة تشمل "مؤسسات مجمع الدفاع الروسي وقطاعي الطاقة والتعدين، وعددا من شركات الإعلام والمنظمات المرتبطة بشبكات المشتريات الروسية في بيلاروس وإيران وكوريا الشمالية".