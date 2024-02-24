قادة روس لوزير الدفاع خلال زيارته للقوات في اوكرانيا: نواجه أسلحة الناتو

أعلن الجيش الروسي، أن وزير الدفاع سيرجي شويجو، زار القوات في أوكرانيا في الذكرى الثانية للحرب.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان صادر اليوم السبت، إن شويجو زار منطقة تنفيذ العملية العسكرية الخاصة، واستمع لتقارير من قيادة مجموعة "وسط" بالجيش الروسي، حول الوضع الحالي في المنطقة وطبيعة تصرفات القوات هناك.

وأشار البيان إلى أنه تم إطلاع الوزير على أداء القوات الروسية للمهام القتالية في الاتجاه العملياتي المذكور.

كما أوضح نائب قائد المنطقة العسكرية الوسطى يفجيني تسيندايكين، أن وحدات الجيش الروسي تواجه في منطقة العملية العسكرية الخاصة كامل الإمكانات الصناعية العسكرية لحلف شمال الأطلسي.

وعرض الجنرال على شويجو، عينات من المعدات العسكرية الأجنبية التي سيطر عليها الجيش الروسي خلال المعارك مؤخرا.

وأشار تسيندايكين إلى أنه "عند تحليل كافة هذه المعروضات، يمكن الاستنتاج أننا نواجه مجمع الناتو العسكري الصناعي بأكمله".