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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

زيادة المعاشات 2024 .. مفاجأة صادمة لبعض المستحقين عقب قرار الرئيس

زيادة المعاشات 2024
زيادة المعاشات 2024

زيادة المعاشات.. في قرار استنائي من الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم التوجيه بتطبيق حزمة من برامج الحماية الاجتماعية، تخفيفا للآثار التضخمية والأعباء على المواطنين، خاصة في الظروف الراهنة التي تحتاج غلى دعم لتبيسة متطلبات الحياة.

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ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتبكير زيادة المعاشات السنوية التي نص عليها القانون، لتصرف في مارس المقبل، أي قبل ميعاد صرفها الأساسي بأربع أشهر.

تبكير صرف زيادة المعاشات 15%

 

وطبقا للقانون يتم صرف المعاشات في معادها الطبيعي أول يوليو من كل عام، ولكن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بكر صرفها 4 أشهر لتصرف في مارس بزيادة 15% ليستفيد من تلك الزيادة مستحقي المعاشات الذي يبلغ عددهم ما يقرب من أكثر من 10 مليون.

ونصت المادة 35 على زيادة المعاشات بحد أقصى 15% في يوم 30 من شهر يونيو من كل عام، ويتم صرف الزيادة اعتبارًا من أول يوليو سنويًا، وبناء عليه، كان من المقرر أن تكون زيادة المعاشات الجديدة 2024 في 1 يوليو 2024، ولكن صدور القرار الرئاسي بكّر موعد صرفها لتكون في مارس المقبل.

مفاجأة صادمة بشان صرف المعاشات بالزيادة الجديدة

 

ويتفاجئ بعض المواطنين عند الذهاب لصرف المعاشات بالزيادة الجديدة، بوقف معاشاتهم، دون معرفة السبب رغم وضوح الأمر في قانون التأمينات والمعاشات الجديد.

حالات وقف المعاشات في القانون الجديد

 

ووضع قانون التأمينات والمعاشات حالتين لوقف معاشات المواطنين، وهم :

1- الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صـرف إليه الفرق فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم فى يناير من كل سنة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافي.

2- مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة.

حالات استحقاق المعاش

 

وتطبق زيادة المعاشات على المستحقين للمعاش، والذين حددهم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حيث يستحق المعاش حال بلوغ المؤمن عليه السن متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهرا على الأقل، أو ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته أثناء استمرار النشاط، مع ثبوت عجز المؤمن عليه او وفاته خلال سنة من تاريخ انتهاء نشاطه ولم يكن قد بلغ السن ومع عدم صرفه القيمة النقدية لتعوبض الدفعة الواحدة.

وفي حال توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش، كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي المعاش، ولهم أيضًا حق الحصول على زيادة المعاشات المقررة، وهم الأرملة والأرمل والابن والبنت والوالدان والإخوة والأخوات.

موعد صرف معاشات شهر مارس 2024
 

وتستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لموعد صرف معاشات شهر مارس 2024 حيث ينتظر أصحاب المعاشات صرف الزيادة الجديدة مع بداية الشهر ، والتى أقرها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي .

وتجري  الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، التجهيز لـ صرف معاش شهر مارس 2024، متضمنا الزيادة الجديدة التي وجه بها رئيس الجمهورية.

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