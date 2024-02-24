الجيش الصومالي: مقت.ل 30 إرهابيًا من حركة الشباب في شبيلي السفلى

أعلن الجيش الصومالي اليوم السبت عن تنفيذ حملة عسكرية ضد حركة الشباب الإرهابية أسفرت عن مقتل ثلاثين عنصرا منها.



وأوضح الجيش الصومالي في بيان أنه أجرى مع حلفائه عمليات في جيليب ماركا وأعدموا 30 من مسلحي حركة الشباب في وقت مبكر من صباح السبت في منطقة شبيلي السفلى، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية.



وذكرت وكالة أنباء صونا أن القوات المسلحة الصومالية استهدفت منطقة كان يتجمع فيها المسلحون الإرهابيون، وصادرت أسلحة وذخائر من الجماعة.



وقال الأمين العام لمنطقة هرارديري مصلح معلم لوكالة صونا إن العمليات أسفرت عن مقتل قادة حركة الشباب الإرهابية.

ويلاحق الجيش الصومالي الإرهابيين الذين كانوا مختبئين في مناطق أخرى، مشيدا بدعم الأهالي للجيش وتوجيه رسائل ضد الإرهاب.

و ستبدأ قريباً المرحلة الثانية من القتال ضد إرهابيي حركة الشباب في المناطق الجنوبية الغربية كما أعلن رئيس الجمهورية الفيدرالية.