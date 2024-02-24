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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء للرزق في ليلة النصف من شعبان .. ردده بعد المغرب اليوم

صدى البلد

تبدأ ليلة النصف من شعبان مع غروب شمس اليوم السبت وتنتهي مع فجر غدا الأحد و هي ليلة عظيمة قد عظمها الله تعالي، وعظمها رسول الله ﷺ ، فتعظيم رسول الله ﷺ لها كان بدعائه لربه والتبتل إليه فيها،  فلنحرص على الدعاء بما نشاء ويجب أن يكون لديك يقين كامل بأن الله عز وجل سيستجيب بك وهذا هو اامعنى الحقيقي لحسن الظن بالله. 

وأدعية الرزق وسداد الدين ومنع الفقر تعد من أكثر الأدعية التي يبحث عنها البعض خلال هذه الأيام خاصة مع تغير الظروف المعيشية خاصة الاقتصادية والاجتماعية. 

 

دعاء للرزق في ليلة النصف من شعبان 

اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك.

اللهم إني أحمدك حمدا كثيرا وأشكرك شكرا كثيرا، يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك.

اللهم يا ذا الرحمة الواسعة يا مطلعا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعذب عنك شيء، أسألك فيضة من فيضان فضلك.

اللهم رب السموات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته.

اللهم أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كل شيء فهب لنا ما تقر به أعيننا وتغنينا عن سؤال غيرك.  اللهم إنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، فبابك واقفون ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم.

اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك، ممن تشاء وتعز من تشاء، وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما إنك تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء ارحمني رحمة، تغنني بها عن رحمة من سواك.

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دعاء ليلة النصف من شعبان يمنع الفقر 

 

اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء.
اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
اللهم أكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك. 
اللهم إني أحمدك حمدا كثيرا وأشكرك شكرا كثيرا، يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك.
اللهم يا ذا الرحمة الواسعة يا مطلعا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعذب عنك شيء، أسألك فيضة من فيضان فضلك. 
اللهم رب السموات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. 
اللهم أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كل شيء فهب لنا ما تقر به أعيننا وتغنينا عن سؤال غيرك.
اللهم إنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، فبابك واقفون ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم.

اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك، ممن تشاء وتعز من تشاء، وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما إنك تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء ارحمني رحمة، تغنني بها عن رحمة من سواك.

ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا حول ولا قوة إلا بالله مائة مرة في كل يوم لم يصبه فقر أبدا". 

قال الدكتور علي جمعةمفتي الجمهورية السابق: إذا ردت أن يوسع الله لك في رزقك فلتقل "رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير"، قالوا من ذكرها 100 مرة فى اليوم فإن الله يرزقه كما رزق موسى. وأضاف خلال فيديو عبر صفحته الرسمية علي فيس بوك، ومن الفوائد أن تقرأ ألم نشرح لك صدرك "سورة الشرح" 40 مرة فى اليوم فييسر الله لك الأرزاق ويرزقك من حيث لا تحتسب. دعاء يمنع الفقر ويجلب الرزق اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء.

اللهم  اقض عنا الدين وأغننا من الفقر و اللهم أكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك. 

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