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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الإسكان يعلن عن طرح تكميلى لوحدات سكنية بمشروع جنة بـ٦ أكتوبر

صدى البلد

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح تكميلى لـ480 وحدة سكنية بمشروع "جنة"، بمدينتي (6 أكتوبر - القاهرة الجديدة) بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2، وكذلك طرح تكميلى لـ٨٣٩ وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين ٥٧م٢ و ٩٣م٢، بمدينتي العبور وأسيوط الجديدتين، للذين لم يحالفهم الحظ، وذلك بنظام القرعة العلنية اليدوية من خلال بنك التعمير والإسكان، على أن يتم إتاحة شروط وأسلوب الحجز،  والمواقع،  والمساحات والأسعار وأسلوب السداد، وكراسات الشروط، على الموقع الإلكترونى لبنك التعمير والإسكان،  اعتباراً من يوم الأحد ٣/٣/٢٠٢٤.

وأوضح المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أن الطرح التكميلي للمتقدمين من العملاء الذين لم يحالفهم الحظ بحجز وحدة سكنية بمشروع جنة بمدينتي القاهرة الجديدة و٦ أكتوبر، خلال الفترة من ١٥/١/٢٠٢٣، وحتى ١٦/٢/٢٠٢٣، والمتقدمين ولم يحالفهم الحظ بحجز وحدات سكنية  بمدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة، خلال الفترة من ١٧/١٢/٢٠٢٣، وحتى ١١/١/٢٠٢٤، ولم يقوموا بسحب جدية الحجز، وذلك بدلا من نظام أسبقية الحجز الإلكتروني (online).

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