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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تفاصيل افتتاح المعامل العلمية البحثية بالمتحف القومي للحضارة المصرية |فيديو

أرشيفية
أرشيفية

كشف الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية عن تفاصيل افتتاح المعامل العلمية البحثية الخاصة بالمتحف.

 وقال “غنيم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”ن المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، إنه تم افتتاح 13 معملا من أصل 15 معمل علمي، موضحًا أن المعمل العلمي يقوم بدراسة الـ“DNA” الخاص بالمومياوات لاستكشاف أصلها، حيث يتم استخدام أجهزة متطورة في هذا الشأن.

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توثيق التاريخ بدقة

وأضاف الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية أن المعامل العلمية لا يقتصر عملها فقط على الأثار ولكنها تستطيع العمل أيضًا على العينات الموجودة حاليًا.

وتابع الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية أن المعامل العلمية تعمل على توثيق التاريخ بدقة عالية من خلال ما تقوم به من تحليلات.

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