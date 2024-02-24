بعد إتمام صفقة رأس الحكمة.. أسعار الذهب تنخفض 200 جنيه| وهذا الوقت المناسب للشراء

شهد سعر الذهب في مصر تراجعا حادا وذلك بعد الإعلان عن صفقة الاستثمارات الكبرى برأس الحكمة حيث هبط سعر الذهب 200 جنيها خلال أقل من ساعة.

الانخفاض مستمر بأسعار الذهب

وفي هذا الصدد، سجلت أسعار الذهب اليوم السبت 24 فبراير 2024، استقرارا في مصر، بعدما سجل عيار 21 نحو 3235 جنيها بانخفاض نحو 200 جنيه في سعر الجرام خلال تعاملات أمس الجمعة بعد ساعات من إعلان الحكومة عن صفقة رأس الحكمة.

وثبتت أسعار الذهب الآن بعد الهبوط الكبير، وسط توقعات الخبراء باستمرار نزول سعر جرام الذهب عيار 21، حال انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه في السوق الموازية.

وشهد سعر الذهب أمس الجمعة 23-2-2024، خلال تعاملات الصاغة المصرية انخفاضين متتاليين، حيث تراجع سعر الذهب عيار 21 الآن بنحو 160 جنيهًا، وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 بنحو 183 جنيهًا، وتراجع سعر الذهب عيار 18 بنحو 137 جنيهًا، كما انخفض سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بقيمة 1280 جنيهًا.

جاء انخفاض سعر الذهب في مصر بالتزامن مع حالة الارتباك التي تشهدها السوق الموازية للدولار، والتي تسببت في تراجع سعر الدولار في السوق السوداء، حيث انخفض سعر الدولار اليوم في السوق السوداء لما دون 60 جنيها، مسجلًا 56 جنيها، وسط توقف تام لحركة البيع والشراء لحين معرفة السعر النهائي للدولار، والذي يشهد هبوطًا بشكل مستمر منذ مساء أمس.

سبب استمرار انخفاض الذهب

وتسبب استمرار هبوط الدولار في السوق السوداء لما دون 60 جنيها في تراجع سعر الذهب أمس الجمعة، لأقل مستوى خلال شهرين، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر نحو 3270 جنيها للجرام، بعدما تجاوز الـ4000 جنيه خلال الآونة الأخيرة.

وفي هذا الصدد، وقع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات ووزير الاستثمار الإماراتي محمد حسن السويدي اليوم، اتفاقية تطوير مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي بمساحة 170.8 مليون متر، بشراكة بين مؤسسة أبوظبي التنموية القابضة في الإمارات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه وفقا للاتفاقية، يضم مخطط مدينة رأس الحكمة الجديدة أحياء سكنية وفنادق عالمية ومنتجعات سياحية ومشروعات ترفيهية، بالإضافة إلى كم كبير من الخدمات سواء كانت مدارس وجامعات ومستشفيات ومبان ومنطقة حرة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، أن المخطط يتضمن إقامة بعض المناطق الخدمية الخاصة بالصناعات والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى حي ومركز للمال والأعمال وفقا لأعلى مستوى، وسيتم تنفيذ المدينة وفقًا لأحدث النظم العالمية.

وأشار إلى أن مدينة رأس الحكمة ستضم أيضا مارينا دولية لليخوت، بالإضافة إلى ذلك تم الاتفاق على أن يتم تطوير وإنشاء مطار دولي جنوب مدينة رأس الحكمة، ومن المتوقع أن يتم تخصيص أرض لوزارة الطيران المصرية، وسيتم إنشاء المطار بتمويل إماراتي.

استثمارات بـ 35 مليار دولار

والجدير بالذكر، أن الدولة المصرية أعلنت عن ضخ استثمارات جديدة بواقع 35 مليار دولار، ضمن مشروع رأس الحكمة، والذي يعد أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية بين مصر والإمارات، ويأتي في ضوء جهود الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

من المنتظر أن يُدخل مشروع رأس الحكمة للدولة المصرية خلال شهرين، إجمالي 35 مليار دولار، يقسم على دفعتين، الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، والثانية بعد شهرين من الدفعة الأولى، بإجمالي 20 مليار دولار.

وسيكون للدولة المصرية 35% من أرباح مشروع رأس الحكمة طوال مدة تنفيذه، ومن المتوقع أن يضخ الجانب الإماراتي نحو 150 مليار دولار لتنمية المشروع، وهو الرقم الأضخم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدخل إلى مصر.

وسوف نرصد لكم أسعار الذهب في مصر، اليوم السبت، والتي جاءت كالتالي:

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3235 جنيها

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3697 جنيها

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2773 جنيها

سعر الجنيه الذهب في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر نحو 25880 جنيها