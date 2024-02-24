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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مليون صاروخ .. الداخلية تداهم مصنع ألعاب نارية بالفيوم

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج الألعاب النارية وضبط حائزيها ومتجريها والقائمين على تصنيعها.

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الفيوم قيام (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة – له معلومات جنائية) بتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها داخل ورشة بدائرة المركز. 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده داخل الورشة المشار إليها ، وبداخلها (56 كرتونة بإجمالى مليون و300 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام والأشكال – 110 كيلو جرام من المواد الخام المستخدمة فى التصنيع – الأدوات والمعدات المستخدمة فى التصنيع).

وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الالعاب النارية الامن العام امن الفيوم قطاع الأمن العام

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