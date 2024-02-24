هتوفر كتير.. أحسن موبايل من أوبو للطلبة

اذا كنت تريد الحصول على هاتف مميز من أوبو الصينية، وبسعر معقول يناسب ميزانيتك، سيكون هاتف Oppo A17 صاحب الكاميرا بدقة 50 ميجابكسل على أولوية اختياراتك

يأتي هاتف أوبو Oppo A17 بشاشة من نوع IPS LCD ، قياس 6.56 بوصة، دقة 720 × 1612 بيكسل، وجودة +HD ، مع معدل تحديث يبلغ 60 هرتز في الثانية، مع 3 ألوان هي: الأسود و الأزرق و البرتقالي.

Oppo A17

يقدم هاتف أوبو Oppo A17 كاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 1.8 ، مع مستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل، مع ميزات HDR ، وpanorama ، وفلاش LED في الخلف، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل وفتحة عدسة f / 2.2 بوصة، تدعم تسجيل الفيديو بجودة 1080 بيكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

Oppo A17

يمتلك هاتف أوبو Oppo A17 بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، مع منفذ USB-C للشحن، ومع بعض الميزات الموفرة للبطارية مثل وضع توفير الطاقة الفائق ووضع الاستعداد الليلي.

Oppo A17

يحمل هاتف أوبو Oppo A17 معالجاً من نوع Helio P35 من شركة ميدياتيك ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 جيجابايت و 64 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية، مع نظام التشغيل أندرويد.

سعر هاتف أوبو Oppo A17

ويتوفر هاتف أوبو Oppo A17 في السوق المصري بسعر يبدأ من 6 آلاف و 649 جنيها مصريا.