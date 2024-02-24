عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هتوفر كتير.. أحسن موبايل من أوبو للطلبة

Oppo A17
Oppo A17

اذا كنت تريد الحصول على هاتف مميز من أوبو الصينية، وبسعر معقول يناسب ميزانيتك، سيكون هاتف Oppo A17 صاحب الكاميرا بدقة 50 ميجابكسل على أولوية اختياراتك

يأتي هاتف أوبو Oppo A17 بشاشة من نوع IPS LCD ، قياس 6.56 بوصة، دقة 720 × 1612 بيكسل، وجودة +HD ، مع معدل تحديث يبلغ 60 هرتز في الثانية،  مع 3 ألوان هي: الأسود و الأزرق و البرتقالي. 

 Oppo A17

يقدم هاتف أوبو Oppo A17 كاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 1.8 ، مع مستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل، مع ميزات HDR ، وpanorama ، وفلاش LED  في الخلف، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل وفتحة عدسة f / 2.2 بوصة، تدعم تسجيل الفيديو بجودة 1080 بيكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

 Oppo A17

يمتلك هاتف أوبو Oppo A17 بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، مع منفذ USB-C للشحن، ومع بعض الميزات الموفرة للبطارية مثل وضع توفير الطاقة الفائق ووضع الاستعداد الليلي.

 Oppo A17

يحمل هاتف أوبو Oppo A17 معالجاً من نوع Helio P35 من شركة ميدياتيك ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 جيجابايت و 64 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية، مع نظام التشغيل أندرويد.

سعر هاتف أوبو Oppo A17

ويتوفر هاتف أوبو Oppo A17 في السوق المصري بسعر يبدأ من 6 آلاف و 649 جنيها مصريا.  

سعر هاتف أوبو Oppo A17
أوبو OPPO Oppo A17 أندرويد سعر هاتف أوبو Oppo A17

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة النصف من شعبان.. ردده الآن يمحو ذنوبك ويقضي حوائجك ويعطيك الخيرات

رمضان صبحي يثير الجدل بهذا المنشور.. شاهد

أول تعليق من أوبر لـ"صدى البلد" بعد اتهام سائقها بمحاولة خطف فتاة

لو رجع الزمن أشتغل بواب وزبال للأهلي.. لاعب سابق يثير الجدل بتصريحات نارية

تدهور الحالة الصحية لبطل مسلسل فرقة ناجي عطا الله ودخوله في غيبوبة

جنح النقض تحدد موعدا للفصل في اتهام مرتضى منصور بإهانة محمود الخطيب

كاف يفجر مفاجأة بشأن إيقاف ياسر إبراهيم ومحمد هاني بدوري أبطال أفريقيا

يقترب من السعر الرسمي| ضربة قوية للدولار في السوق السوداء.. هل يصل 24 جنيهاً؟

موضوعات متعلقة

عرض جبار على iphone 11.. سعره 7900 جنيه فقط

من الأقوى..iPhone 15 Pro ولا سامسونج S24 Ultra| مقارنة كاملة

ترشيحاتنا

وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع نظيره الدنماركي آخر التطورات في الشرق الأوسط

خافت يتحرش.. تفاصيل جديدة في واقعة قفز سيدة من سيارة بطريق السويس

مركز الأزهر: ليلة النصف من شعبان يطلع المولى فيها على قلوب الخلق

هتوفر كتير.. أحسن موبايل من أوبو للطلبة

حسابان على موبايل واحد.. ميزة خارقة من واتساب ستبهر مستخدميه

انتعاشة اقتصادية مرتقبة| موعد البدء والانتهاء من تنفيذ مشروع رأس الحكمة.. وحقيقة بيع الأرض


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شكلها اتغير| 10 إطلالات أثارت الجدل لـ سمية الخشاب

طريقة عمل تشوكليت بودينو| بأسهل الخطوات

اللي خلف ما ماتش.. ابن هاني الناظر يفاجئ الجميع بهذا القرار

وائل جمعة يهاجم نجم الأهلي وينتقد الفريق .. ما السبب ؟

فيديو

اغتنموها .. أحب الأعمال في ليلة النصف من شعبان

أكبر مشروع مصري - إماراتي .. إليك مزايا مشروع رأس الحكمة

تقلبات جوية حادة .. أمطار وسحب كثيفة تغطي معظم المحافظات

مفاجأة لبعض المستحقين .. زيادات معاشات 2024 بعد قرار السيسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: بائع البرتقال

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

اﻟﻤﺰﻳﺪ