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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الجوع يفتك بسكان القطاع.. الأوضاع الإنسانية والمعيشية صعبة في غزة

غزة
غزة

عرضت فضائية “ العربية” تقريرا عن الأوضاع المعيشية الصعبة التي تواجه سكان قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر.

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الرئيس البرازيلي يجدد إتهامه لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة

وأوضح التقرير أن الجوع يفتك بشكان غزة  حيث يصطف الأهالي ساعات من أجل الحصول على طعام شحيح يسد رمقهم .

وتابع التقرير أن حوالي نصف مليون مواطن في شمال قطاع غزة يواجهون مجاعة حقيقية.

وأكمل التقرير أن  المرض والمجاعة والقصف مثلث يحيط بسكان غزة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع .

في سياق متصل، جدد الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا تصريحاته التي قال فيها إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، رغم أزمة بلاده مع الاحتلال الإسرائيلي.

وكتب لولا على منصة “إكس” أنه لن يتخلى عن "كرامته من أجل الباطل"، في إشارة إلى الدعوات التي تطالبه بالتراجع عن تعليقاته السابقة.

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