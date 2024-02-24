الرئيس البرازيلي يجدد إتهامه لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة

جدد الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا تصريحاته التي قال فيها إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، رغم أزمة بلاده مع الاحتلال الإسرائيلي.

وكتب لولا على منصة “إكس” أنه لن يتخلى عن "كرامته من أجل الباطل"، في إشارة إلى الدعوات التي تطالبه بالتراجع عن تعليقاته السابقة.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أضاف: "ما تفعله الحكومة الإسرائيلية ليس حرباً، بل إبادة جماعية يتم قتل الأطفال والنساء فيها.

وكانت إسرائيل ردت على تصريحات دا سيلفا حول الإبادة الجماعية، زاعمة أن حربها تستهدف حماس، وليس الشعب الفلسطيني.

كما أعلنت الخارجية الإسرائيلية الأسبوع الماضي، أن الرئيس البرازيلي شخص غير مرغوب فيه، واستدعت سفير البرازيل وطالبته باعتذار.