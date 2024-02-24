عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس البرازيلي يجدد إتهامه لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة

الرئيس البرازيلي
الرئيس البرازيلي

جدد الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا تصريحاته التي قال فيها إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، رغم أزمة بلاده مع الاحتلال الإسرائيلي.

وكتب لولا على منصة “إكس” أنه لن يتخلى عن "كرامته من أجل الباطل"، في إشارة إلى الدعوات التي تطالبه بالتراجع عن تعليقاته السابقة.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أضاف: "ما تفعله الحكومة الإسرائيلية ليس حرباً، بل إبادة جماعية يتم قتل الأطفال والنساء فيها.

وكانت إسرائيل ردت على تصريحات دا سيلفا حول الإبادة الجماعية، زاعمة أن حربها تستهدف حماس، وليس الشعب الفلسطيني. 

كما أعلنت الخارجية الإسرائيلية الأسبوع الماضي، أن الرئيس البرازيلي شخص غير مرغوب فيه، واستدعت سفير البرازيل وطالبته باعتذار.

الحكومة الإسرائيلية إبادة جماعية ضد الفلسطينيين إبادة جماعية في غزة الاحتلال الاسرائيلي إسرائيل البرازيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع إلى مستويات تاريخية| انهيار أسعار الذهب والدولار بعد إعلان الصفقة الكبرى

10 جنيهات مرة واحدة|انهيار الدولار بالسوق السوداء بعد توقيع اتفاقية رأس الحكمة

رمضان صبحي يثير الجدل بهذا المنشور.. شاهد

لو رجع الزمن أشتغل بواب وزبال للأهلي.. لاعب سابق يثير الجدل بتصريحات نارية

قرار عاجل في اتهام مرتضى منصور بإهانة محمود الخطيب

كاف يفجر مفاجأة بشأن إيقاف ياسر إبراهيم ومحمد هاني بدوري أبطال أفريقيا

كاف يرفض طلب الأهلي وشوبير في اختبار قوي.. ماذا يحدث بالقلعة الحمراء؟

خبر صادم لتجار الدولار بالسوق السوداء

ترشيحاتنا

دعاء ليلة النصف من شعبان.. ردده الآن يمحو ذنوبك ويقضي جوائجك ويعطيك الخيرات

مفاجأة للمصريين| انخفاض كبير في أسعار الذهب.. ماذا يحدث؟

8 م.جازر جديدة في غزة ودعوات لحظر توريد السلاح إلى إسرائيل

الجوع يفتك بسكان القطاع.. الأوضاع الإنسانية والمعيشية صعبة في غزة

أمن الجيزة يكشف تفاصيل مشاجرة داخل موقع تصوير فيلم سينمائي شهير

حكم الاجتماع لإحياء ليلة النصف من شعبان في المسجد.. دار الإفتاء ترد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. بتر قدم فنان شهير بسبب السكري.. أكثر الأبراج خيانة.. ظهور العين الحمراء في الصور يشير لهذا المرض

بالأحمر الناري.. مي كساب تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. شاهد

Watch it تطرح بوسترات إضافية لـ مسلسل الحشاشين

بعد أول مشاركة له.. ماذا قدم المهاجم الفلسطيني مع القلعة الحمراء؟

فيديو

تقلبات جوية حادة .. أمطار وسحب كثيفة تغطي معظم المحافظات

مفاجأة لبعض المستحقين .. زيادات معاشات 2024 بعد قرار السيسي

مكاسب عديدة.. ماذا يستفيد المواطن البسيط من مشروع رأس الحكمة؟

تهاوي الذهب والدولار.. مفاجأة في أسعار الأصفر والأخضر اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: بائع البرتقال

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

اﻟﻤﺰﻳﺪ