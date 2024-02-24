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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

انطلاق اجتماعات المجلس الدولي للمطارات ACI Africa بالقاهرة

صدى البلد

انطلقت اليوم السبت، اجتماعات مجموعات لجان العمل لإقليم  افريقيا والاجتماعات التحضيرية لمجلس ادارة المجلس الدولي للمطارات إقليم أفريقيا ال71، المنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات المنعقد في القاهرة في الفترة من 24 فبراير وحتي 1 مارس 2024  تحت رعاية معالي رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي و معالي وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي .

اجتمعت اليوم، أربع من اللجان الإقليمية الستة المخصصة لعقد اجتماعات متعمقة في مجالات السلامة والتقنية، وقام المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للمطارات و الملاحة الجوية وعضو مجلس إدارة  المجلس العالمي للمطارات (افريقيا)  بالمرور علي اللجان وحضور اجتماع اللجنة التنفيذية للمجلس الدولي للمطارات ومتابعة سير العمل واعطاء توجيهات بتوفير كافة التسهيلات لتيسير الاجتماعات.

وتلعب تلك اللجان دورًا حاسمًا ضمن الهيكل التنظيمي للمجلس الدولي للمطارات  حيث تقوم  بوضع جدول أعمال شامل يهدف إلى تطوير المواقف السياسية وصياغة الاستراتيجيات والسياسات لتوجيه افريقيا نحو تعزيز السلامة والأمن والاستدامة في مجال الطيران.

يناقش مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات، المنعقد في القاهرة في الفترة من 24 فبراير وحتي 1 مارس 2024 تحت عنوان "المطارات: قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة" عدداً من الموضوعات الهامة والحيوية لتطوير المطارات بالقارة الإفريقية.

تتناول جلسات العمل في المؤتمر الأهمية الإستراتيجية للمطارات كدعامات للتطور الاقتصادى والإجتماعى والتنمية المستدامة ودور المطارات فى تحقيق الاستدامة فى ظل وجود التحديات المالية ،وتطوير البنية التحتية , وبناء القدرات و الإدماج الإجتماعى مع تعزيز التطور الإجتماعى و الإقتصادى للدول والإلتزام طويل الأمد فى تحقيق الاستدامة.

كما يناقش المؤتمر الإستثمار فى البنية التحتية للمطارات كأمر محورى للإقتصاد العالمى خاصة  فى حالة عدم قدرة الحكومات على تحمل تكلفة الإستثمار لمواكبة النمو المتوقع فى حركة الطيران، والمعوقات التي تواجه قطاع الطيران في قارة إفريقيا، والجهود  لتلبية متطلبات الحركة الجوية  في القارة الأفريقية مستقبلاً مع مراعاة أن يكون تصميم وانشاء وتشغيل المشاريع الجديدة يتماشى مع الاستدامة الإقتصادية ويشمل المسئولية البيئية والإجتماعية.

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