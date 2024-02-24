كتلة الإيكواس تدرس استراتيجية جديدة تجاه دول المجلس العسكري

قال رئيس الكتلة الإقليمية لغرب أفريقيا يوم السبت إن الكتلة الإقليمية لغرب أفريقيا يجب أن تدرس تغيير الاستراتيجية في إطار سعيها لإقناع الدول التي يقودها المجلس العسكري باستعادة الديمقراطية والبقاء في التحالف.

ويجتمع زعماء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) لمعالجة الأزمة السياسية في المنطقة التي ضربها الانقلاب والتي تفاقمت في يناير مع قرار النيجر وبوركينا فاسو الخاضعين للحكم العسكري وقرار مالي بالخروج من الاتحاد المكون من 15 عضوًا.

وقال رئيس إيكواس والرئيس النيجيري بولا تينوبو في كلمته الافتتاحية قبل جلسة مغلقة في العاصمة أبوجا 'أحثهم على إعادة النظر في قرار هذه الدول الثلاث بالخروج... وعدم اعتبار منظمتنا عدوا'.

واضاف 'علينا أن نعيد النظر في نهجنا الحالي في السعي إلى تحقيق النظام الدستوري.'

ولم يذكر المزيد من التفاصيل، لكن التصريحات ستضيف إلى التوقعات بأن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا مستعدة لتخفيف أو رفع العقوبات المفروضة على النيجر، والتي تشمل تعليق مشاركتها في السوق المالية الإقليمية والبنك المركزي.

وأغلقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الحدود وفرضت إجراءات صارمة على النيجر العام الماضي بعد أن اعتقل جنود الرئيس محمد بازوم في 26 يوليو وشكلوا حكومة انتقالية، وهي واحدة من سلسلة الانقلابات العسكرية الأخيرة التي كشفت عن عجز الكتلة عن وقف التراجع الديمقراطي.

وسيُنظر إلى تخفيف العقوبات على أنه بادرة استرضاء بينما تحاول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إقناع الدول العسكرية الثلاث بالبقاء في التحالف الذي يبلغ عمره 50 عامًا تقريبًا وإعادة التفكير في الانسحاب. ومن شأن خروجهم المزمع أن يقوض جهود التكامل الإقليمي ويؤدي إلى انفصال فوضوي عن تدفقات التجارة والخدمات في الكتلة، والتي تبلغ قيمتها حوالي 150 مليار دولار سنويًا.

وأجبرت العقوبات النيجر، وهي بالفعل واحدة من أفقر دول العالم، على خفض الإنفاق الحكومي والتخلف عن سداد ديون تزيد قيمتها عن 500 مليون دولار.



وجاء الانقلاب في النيجر بعد انقلابين في كل من مالي وبوركينا فاسو المجاورتين على مدى السنوات الثلاث الماضية، مما ترك مساحة من الأراضي في أيدي الحكومات العسكرية التي تحركت أيضًا للنأي بنفسها عن فرنسا، المستعمر السابق، وحلفاء غربيين آخرين.