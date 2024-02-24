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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إكواس تعلن رفع العقوبات عن النيجر بشكل فوري

رؤساء دول غرب أفريقيا
رؤساء دول غرب أفريقيا

يجتمع رؤساء دول غرب أفريقيا، اليوم السبت، لمناقشة التحديات التي تواجهها المنطقة.

 ويعتزمون دعوة الدول الثلاث التي يقودها المجلس العسكري مرة أخرى إلى إلغاء قرارها بالانسحاب من الكتلة الإقليمية وكذلك مراجعة العقوبات المفروضة على النيجر في أعقاب الانقلاب هناك.

وتأتي قمة الكتلة الاقتصادية الإقليمية المكونة من 15 دولة والمعروفة باسم 'إيكواس' في العاصمة النيجيرية أبوجا، في وقت حرج حيث يتعرض مستقبل الكتلة البالغة من العمر 49 عامًا للتهديد في الوقت الذي تكافح فيه مع التفكك المحتمل والتصاعد الأخير في الانقلابات التي يغذيها السخط. على أداء الحكومات المنتخبة التي بالكاد يستفيد مواطنوها من الموارد المعدنية.

دعم المبادئ الديمقراطية

وقال الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، في البداية إن القرارات التي سيتم اتخاذها في القمة 'يجب أن تسترشد بالتزامنا بحماية النظام الدستوري، ودعم المبادئ الديمقراطية، وتعزيز الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين'. القمة.

وعلى رأس جدول الأعمال القرار الأخير الذي اتخذته مالي وبوركينا فاسو والنيجر بمغادرة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، أو المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بسبب 'العقوبات غير الإنسانية'. 

وهذه الخطوة غير مسبوقة منذ إنشاء الكتلة في عام 1975 ونمت لتصبح أعلى سلطة سياسية واقتصادية في المنطقة.

النيجر دول غرب أفريقيا ايكواس أبوجا بولا تينوبو

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