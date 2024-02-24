رئيس شباب البرلمان.. إنجاز 65% من الأعمال الإنشائية لاستاد النادي المصري |شاهد

وجه الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب و الرياضة بمجلس النواب وعضو المجلس عن بورسعيد الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على التصديق ببناء الاستاد في نفس موقعه، مؤكداً أنه تم إنجاز أكثر من 65% من الأعمال الإنشائية في استاد النادي المصري، وخلال شهرين سيتم الإعداد للنجيلة الخاصة بالملعب.

جاء ذلك خلال مرافقة الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لتفقد الأعمال الإنشائية لاستاد النادي المصري، وذلك بحضور لفبف من القيادات التنفيذية ومسئولي الشركة المنفذة.

وأكد الدكتور محمود حسين، أن الزيارة لمحافظة بورسعيد بدأت بتفقد الأعمال الإنشائية في استاد النادي المصري الجديد، ومتابعة تنفيذ الخطة الزمنية لهذا المشروع خلال الفترة القادمة.



وأوضح، أنه يسعى جاهداً لمتابعة تحقيق حلم كل أهالى بورسعيد وانتهاء تنفيذ الاستاد الجديد وافتتاحه وبدء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري في اللعب بمحافظته مرة أخرى بعد غياب 12 عاما.

وأشاد وزير الشباب والرياضة، بالجهود التي يبذلها الدكتور محمود حسين، في هذا الملف الذي يهم الشارع البورسعيدي ويعد حلم لجماهير النادي المصري، وبدأ يتحقق بتوجيهات القيادة السياسية، متوجهاً بالشكر للدكتور محمود حسين، ونواب المحافظة، وكافة الجهات التنفيذية على مجهوداتهم في إنشاء استاد النادي المصري.



وتوجه محافظ بورسعيد، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تحقيق حلم البورسعيدية، والشكر لوزير الشباب والرياضة علي متابعته المستمرة لمراحل انشاء الاستاد وتذليل كافة العقبات للانتهاء من انشائه في اقرب وقت، وكذلك الجهود الكبيرة التي قام بها الدكتور محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة في هذا الملف.

كان قد دعا الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، للقيام بجولة ميدانية باستاد النادي المصري، وذلك اليوم السبت لمتابعة سير الأعمال الإنشائية به.