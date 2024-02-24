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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انعقاد مجلس وزراء الداخلية العرب بتونس.. 26 فيراير

مجلس وزراء الداخلية
مجلس وزراء الداخلية العرب

تنعقد في تونس يوم 26 فبراير الجاري، الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب، بحضور أصحاب وزراء الداخلية في الدول العربية، ووفود أمنية رفيعة، إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الأنتربول"، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة وذلك تحت رعاية الرئيس قيس سعيّد، 

وسيتم افتتاح الدورة بكلمة كمال الفقي، وزير الداخلية في الجمهورية التونسية ممثل رئيس الجمهورية، كما سيتحدث في الجلسة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب و الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام للمجلس. ومن أبرز المواضيع التي يتضمنها جدول أعمال الدورة مشروع خطة أمنية عربية حادية عشرة ومشروع خطة إعلامية عربية تاسعة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة ومشروع خطة مرحلية ثامنة للاستراتيجية العربية للسلامة المرورية.

 وستناقش الدورة عددا من المواضيع الهامة المدرجة على جدول الأعمال منها، تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس الأربعين والحادية والأربعين، وتقرير رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة بين دورتي المجلس الأربعين والحادية والأربعين. 

وستناقش الدورة أيضا التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2023م، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية خلال نفس العام، إضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى الهامة.

و سبق انعقاد الدورة اجتماع تحضيري يوم السبت 24 فبراير، شارك فيه ممثلو الوزراء، لدراسة البنود الواردة على جدول الأعمال، وإعداد مشاريع القرارات اللازمة بشأنها، تمهيداً لعرضها على الدورة.

الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الجمهورية التونسية المخدرات والجريمة المملكة العربية السعودية المنظمة الدولية للشرطة الجنائية جامعة الدول العربية مجلس وزراء الداخلية العرب

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