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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تجارية سوهاج : توقعات بزيادة حجم التبادل التجاري العربي - التركي الفترة المقبلة

العلاقات المصرية
العلاقات المصرية التركية

قال خالد أبو الوفا، رئيس الغرفة التجارية بسوهاج إن العلاقات العربية التركية تشهد تطوراً ملحوظاً خاصة بعد الزيارة الأخيرة للرئيس التركي رجب أردوغان، مشيراً إلى أن العلاقات مستمرة ودائمة التقدم، وتعد تركيا تعد شريك اقتصادي أساسي للمنطقة.

جاء ذلك خلال كلمته بفعاليات الاجتماع الخامس المشترك للغرف العربية والتركية الذي عقده اتحاد الغرف التجارية اليوم برئاسة أحمد الوكيل تحت عنوان " معا للتصنيع المشترك والتعاون الثلاثي" بهدف بحث سبل نشر النماء والتنمية لأبناء الشعب التركي العربي.

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وأضاف أبو الوفا، خلال كلمته، أنه لابد من استغلال قوة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين وتطويرها لتشمل المصلحة العربية التركية بشكل عام، مشيراً إلى أن الاجتماع سوف يشكل فرصة هامة لبحث الخطوات الجديدة لتطوير العلاقات خاصة أن مجالات التعاون بين الطرفين واسعة وتحتاج إلى مزيد من الجهود لتحقيق طفرة في التبادل التجاري.

أكد علي أهمية الاستفادة من العلاقات القوية بين مصر وتركيا في مجالات التصنيع المشترك وزيادة حجم التبادل التجاري وتنمية التجارة والوصول لتحقيق الأمن الغذائي، متوقعاً أن تشهد الاستثمارات التركية في مصر نمو خلال الفترة المقبلة، وكذلك حدوث طفرة في قيمة الصادرات والواردات.

أكد علي ضرورة تطوير العلاقات خاصة أنّ العلاقه المصريه التركيه بدأت تنمو بشكل واضح ومتزايد في الفترة الأخيرة، لافتاً  إلى أن الصادرات المصرية إلى تركيا شهدت إرتفاع ملحوظ العام الماضي، وهناك مؤهلات لتضاعف تلك النسبة.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين  خلال عام 2023 نحو 5,875 مليار دولار حيث شهدت الصادرات السلعية المصرية إلى تركيا ارتفاعاً كبيراً وسجلت 2,934 مليار دولار مقارنةً بحوالي 2,288 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة زيادة 28%، لتصبح تركيا أكبر مستقبل للصادرات المصرية خلال عام 2023.

وطالب الغرف العربية بضرورة استغلال الفرص الاستثمارية الجديدة والخبرات الصناعية التركية المتطورة وكذلك الفرص الاستثمارية المتميزة التي أتاحتها مصر مؤخراً.


واستطرد قائلا، " إننا كبلدان عربية واتحاد غرف عربيه نستطيع أن نفعّل هذه العلاقة ليس فقط لمصلحة مصر وتركيا بل أيضا من أجل المصلحة العربية التركية بشكل عام وفي هذا الإطار ينعقد مجلس إدارة الغرفة العربية التركية فى القاهرة بضيافة  من اتحاد الغرف التجارية المصرية" .

أوضح أن الدول في  المنطقة العربية ليست متجانسة  وهناك دول تمتلك مميزات مختلفة عن الدول العربية الأخرى مثلا مصر التى تمتلك الكثير من المميزات كمكون العمل والإنتاج وهو ما يجعلها نقطة محورية كبيرة خاصةً وتعد تركيا متطورة فى مجال اللوجستيات والنقل وكذلك في المجالات الخاصة بالمنافذ والمعاب، مشيراً  إلي أن مصر  لديها إمكانيات تحفز  على تعزيز التعاون فى القطاع الرقمى وأنشطة القيمة المضافة التى لها علاقة بالثورة الصناعية الرابعة.


وأشار إلى أن الاستثمارات التركية تعد من أهم الاستثمارات الأجنبية في مصر حيث  تعد الشركات التركية من أكبر الشركات الأجنبية مساهمة في الصادرات المصرية، مشيراً إلى أن الاستثمارات التركية في السوق المصري أغلبها في مجال المنسوجات والملابس الجاهزة الكيماويات، والصناعات الزجاجية.

الغرفة التجارية بسوهاج مال واعمال اخبار مصر العلاقات المصرية التركية اتحاد الغرف التجارية Finance Real Estate

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