50 كيلو سكر.. تورتة زفاف تثير ضجة عبر السوشيال ميديا

أثار عروسان بريطانيان الكثير من الجدل والدهشة، بعدما كشفا أنهما أنفقا حوالي 16.5 ألف دولار، على تورتة زفاف بارتفاع حوالي 4 أمتار، وتعد مغطاة بحوالي 50 كيلوجرام من كريمة السكر.

وفقا لصحيفة ذا صن البريطانية، قالت العروس مادلين بيرتون وهي تبلغ من العمر 18 عامًا أن لسانها قد عجز عن الكلام، عندما تم الكشف عن التورتة أثناء حفل الاستقبال، وبعد زواجها من باتريك البالغ من العمر 20 عامًا.

وأنفق العروسان 63 ألف دولار، للحجز لحفل الاستقبال في قاعة الرقص بفندق سافوي أون ذا ستراند في لندن.

وبدأت فنانة الكيك سام وودروف والبالغة من العمر 48 عامًا في صنع الكعكة، في نوفمبر وباستخدام 6 كعكات مستديرة مقاس 8 بوصات.

وقالت مادلين: 16500 دولار مقابل الكعكة والتي تأخذ شكل القلعة .