حادثة ولا أغرب.. رجل لن يقدر على التنفس.. ماذا وجدوا في أنفه

أثارت حادثة غريبة من نوعها قد شهدتها ولاية فلوريدا الأمريكية الكثير من الجدل فقد اكتشف الأطباء السبب الصادم والذي منع رجل من التنفس وذلك بشكل طبيعي، إذ نجحوا في القيام بإزالة 150 حشرة حية من أنفه.

وبحسب صحيفة هافينجتون بوست الأمريكية، فإن المريض والذي لم يتم نشر اسمه، قد ذهب في وقت سابق من هذا الشهر وذلك إلى المستشفى وهو يشكو وكأن وجهه بالكامل كان مشتعلًا، موضحًا أنه قد بدأ يعاني من الأعراض لأول مرة في أكتوبر الماضي.

وقال المريض لموقع First Coast News: "على مدى بضع ساعات، قد بدأ وجهي ينتفخ، وقد تورمت الشفاه، ولم اتمكن من التحدث أو حتى النهوض للذهاب إلى الحمام دون أن بدأ الأنف بالنزيف".

وبعدما تفاقمت الأعراض، قد زار المريض مستشفى HCA Memorial في جاكسونفيل، فلوريدا واستشار أخصائي الأذن والأنف والحنجرة الدكتور ديفيد كارلسون. وقد صُدم الطبيب عندما نظر داخل أنف الرجل بالكاميرا حيث شاهد العديد من الحشرات وهي تتغذى على الأنف وتجويف الجيوب الأنفية و ربما تكون ناجمة عن بعض عادات النظافة السيئة وذلك عند التعامل مع الأسماك الميتة