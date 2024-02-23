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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

غرفة واحدة .. سوزي الأردنية تشارك متابعيها آخر التطورات بعد حريق منزلها

صدى البلد

بعد ساعات قليلة من إخلاء سبيل البلوجر المثيرة للجدل سوزي الأردنية  بعد أن تم القبض عليها وذلك  بسبب فيديو صادم، يحمل ألفاظًا خادشة للحياء وتبادل السباب والشتائم مع والدها خرجت سوزي الأردنية  صاحبة تريند “آه.. الشارع اللي وراه" بمقطع فيديو لتؤكد أن منزلها تعرض لحريق ضخم  نتيجة حدوث ماس كهربائي .

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من جانبها ظهرت البلوجرعبر مقطع فيديو قامت بنشره من خلال حسابها الشخصي عبر تطبيق التيك توك لتوثق ما حدث في منزلها من خسائر مادية دون  آية خسائر بشرية لعائلتها 

أشارت عبر المقطع أنه لم يتبق من المنزل سوى غرفة واحدة والقليل من ملابسها هي وشقيقتها وفي المقابل قد التهمت النيران بقايا محتويات المنزل .

على الجانب الآخر من المتعارف عليه أن البلوجر تقيم  في شمالي القاهرة في منطقة المطرية ويعد والديها من أصول مصرية إلا أنها في المقابل قد  عاشت في الأردن 11 عامًا. 

يمكنك مشاهدة مقطع الفيديو عبر الرابط التالي: 

https://www.tiktok.com/@sozyayman3/video/7338598499069480197?_t=8k6wUbB1rJG&_r=1

سوزي الأردنية تريند “آه الشارع اللي وراه حريق منزل سوزي الأردنية

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