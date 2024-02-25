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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فيديو يحبس الأنفاس.. مشهد مروع لاصطدام 100 سيارة ببعضها بالصين

صدى البلد

أثار مقطع فيديو تنحبس له الأنفاس الكثير من الجدل فقد وثق المقطع لأصطدام  100 سيارة ببعضها في الصين وذلك بشكل مروع، وذلك  بعد تجمد جزء من طريق سريع وذلك في مدينة سوتشو، مما قد أسفر عن إصابة العديد من الأشخاص.

وقد أظهرت لقطات والتي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، وجود العديد من السيارات المتجمعة وذلك بشكل عشوائي على الطريق السريع.


وذكرت شرطة المرور في منطقة سوتشو الصناعية وذلك عبر حسابها على تطبيق "وي تشات"، أن "3 أشخاص قد أصيبوا وتم نقلهم إلى المستشفى، بينما أصيب 6 بخدوش طفيفة".

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، قد تعرضت أجزاء كبيرة من الصين لعدة موجات من الطقس البارد وعدة عواصف وأمطار ثلجية.

 

مدينة سوتشو وسائل التواصل الإجتماعي وسائل الإعلام الطريق السريع

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