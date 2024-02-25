عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم 25-2-2024

سعر الدولار
سعر الدولار

شهد  سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 25-2-2024، استقرارا داخل البنوك العاملة في السوق المصرية.

وهوى سعر الصرف الأجنبي أمام الجنيه علي مدار اليومين الماضيين معززا بإتمام صفقة انشاء مشروع رأس الحكمة بقيمة تقدر بـ150 مليار دولار بشراكة الحكومة مع دولة الإمارات.

زلزال يصيب سعر الدولار في السوق السوداء.. خبير اقتصادي يكشف مفاجأة

انخفاض الدولار نصف جنيه يوميا.. مفاجأة بشأن سعر العملة الخضراء في مصر

وأعلن البنك المركزي المصري وصول متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع

وصل أقل سعر الدولار مقابل الجنيه حوالي 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المصري، التنمية الصناعية، مصر".

ووصل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في بقيمة بنوك القطاع الخاص نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك " الإمارات دبي الوطني، المصرف العربي الدولي، المصرف المتحد، الإسكندرية، بلوم، المشرق، كريدي أجريكول".

ووصل ثاني اعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في ميد بنك

الشمول المالي في أرقام

أصدر البنك المركزي المصري المؤشرات الرئيسية للشمول المالي لعام 2023 والتي أبرزت تقدمًا ملحوظًا في معدلات الشمول المالي في مصر، حيث بلغ عدد المواطنين (في الفئة العمرية 16 سنة فأكثر) الذين يمتلكون حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية - سواء في البنوك/ البريد المصري/ محافظ الهاتف المحمول/ البطاقات مسبقة الدفع - نحو 46.9 مليون مواطن من إجمالي 66.4 مليون، وذلك بنسبة وصلت إلى 70.7% في نهاية 2023 مقارنة بـ 64.8 % في ديسمبر 2022، وبمعدل نمو بلغ 174% خلال الفترة من 2016 حتى 2023.

ويعد معدل نمو الشمول المالي في مصر خلال السنوات الماضية من أفضل المعدلات على مستوى الدول النظيرة، وينعكس هذا النمو على زيادة استفادة المواطنين من الخدمات المالية المناسبة لهم، وتحفيز الادخار وتيسير المعاملات المالية وتقليل الوقت اللازم لأدائها وخفض تكلفتها مع إتاحة هذه الخدمات في أي وقت ومن أي مكان، بما يساهم في تيسير حياة المواطنين، وتحسين الظروف المعيشية.

وعلى صعيد الشمول المالي للمرأة، أظهرت المؤشرات حدوث طفرة في عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية، حيث بلغ عددهن 20.3 مليون سيدة في ديسمبر2023 من إجمالي 32.3 مليون سيدة بمعدل نمو بلغ 244% مقارنة بعام 2016، لتصل نسبة الشمول المالي إلى 62.7%.

كما ارتفعت نسب الشمول المالي للشباب - في الفئة العمرية من 16 إلى 35 سنة – والبالغ إجمالي عددهم 36.6 مليون شاب، لتصل إلى 51.5% بمعدل نمو بلغ 48.5% خلال الفترة من 2020 حتى 2023.

سعر الدولار اليوم مال واعمال اخبار مصر أعلي سعر دولار أقل سعر دولار سعر الدولار في البنك المركزي Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة النصف من شعبان .. احرص على قيامها

«تحت الـ50».. انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

تحذير عاجل لسكان هذه المحافظات.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

دعاء ليلة النصف من شعبان.. 3 كلمات قبل النوم تمحو ذنوبك وتفتح الأبواب المغلقة

السعر مفاجأة.. أرخص موبايل سامسونج في مصر

عبد المنصف: حسام حسن رفض يحضر فرحي.. وبيخاف ينام لوحده

بعد الارتفاع غير المبرر.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

كيفية قيام ليلة النصف من شعبان.. أكثر من الذكر والتسبيح والصلاة على النبي

موضوعات متعلقة

البنك المركزى: 46.9 مليون مواطن يملكون حسابات لإجراء معاملات مالية بنهاية 2023

ترشيحاتنا

عيار 21 يتراجع 1000 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد إعلان الصفقة الكبرى

القوات الأمريكية والبريطانية تستهدف 18 هدفا للحوثيين باليمن

وفد إسرائيلي يزور قطر قريبا لاستكمال مفاوضات هدنة غزة

45 جنيها| انهيار غير مسبوق في أسعار الدولار الآن بالأسواق

أول رد فعل من بيراميدز عقب الخروج الأفريقي

أشهر 5 سيارات خارقة في العالم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو لخطوبة طفلين يثير ضجة عبر السوشيال ميديا

من وحي مسلسل عتبات البهجة.. هرمونات تتحكم فى شعورك بالسعادة

القائمة الكاملة لأسماء الفائزين في حفل SAG Awards 2024

إيما ستون وآن هاثاواي.. أفضل إطلالات النجمات في حفل SAG Awards| صور

فيديو

نجت بأعجوبة.. مقطع فيديو لفتاة ظلت معلقة لـ3 أيام متتالية

فيديو يحبس الأنفاس.. مشهد مروع لاصطدام 100 سيارة ببعضها بالصين

مسلسلات رمضان| طرح البرومو الرسمي لمسلسل "2024"

حيلة جمعا بها 63 مليون جنيه.. عاطلان ينفذان أكبر عملية نصب على المواطنين|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: بائع البرتقال

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

اﻟﻤﺰﻳﺪ