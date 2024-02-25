سعر الدولار في البنوك اليوم 25-2-2024

شهد سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 25-2-2024، استقرارا داخل البنوك العاملة في السوق المصرية.

وهوى سعر الصرف الأجنبي أمام الجنيه علي مدار اليومين الماضيين معززا بإتمام صفقة انشاء مشروع رأس الحكمة بقيمة تقدر بـ150 مليار دولار بشراكة الحكومة مع دولة الإمارات.

وأعلن البنك المركزي المصري وصول متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع

وصل أقل سعر الدولار مقابل الجنيه حوالي 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المصري، التنمية الصناعية، مصر".

ووصل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في بقيمة بنوك القطاع الخاص نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك " الإمارات دبي الوطني، المصرف العربي الدولي، المصرف المتحد، الإسكندرية، بلوم، المشرق، كريدي أجريكول".

ووصل ثاني اعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في ميد بنك

الشمول المالي في أرقام

أصدر البنك المركزي المصري المؤشرات الرئيسية للشمول المالي لعام 2023 والتي أبرزت تقدمًا ملحوظًا في معدلات الشمول المالي في مصر، حيث بلغ عدد المواطنين (في الفئة العمرية 16 سنة فأكثر) الذين يمتلكون حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية - سواء في البنوك/ البريد المصري/ محافظ الهاتف المحمول/ البطاقات مسبقة الدفع - نحو 46.9 مليون مواطن من إجمالي 66.4 مليون، وذلك بنسبة وصلت إلى 70.7% في نهاية 2023 مقارنة بـ 64.8 % في ديسمبر 2022، وبمعدل نمو بلغ 174% خلال الفترة من 2016 حتى 2023.

ويعد معدل نمو الشمول المالي في مصر خلال السنوات الماضية من أفضل المعدلات على مستوى الدول النظيرة، وينعكس هذا النمو على زيادة استفادة المواطنين من الخدمات المالية المناسبة لهم، وتحفيز الادخار وتيسير المعاملات المالية وتقليل الوقت اللازم لأدائها وخفض تكلفتها مع إتاحة هذه الخدمات في أي وقت ومن أي مكان، بما يساهم في تيسير حياة المواطنين، وتحسين الظروف المعيشية.

وعلى صعيد الشمول المالي للمرأة، أظهرت المؤشرات حدوث طفرة في عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية، حيث بلغ عددهن 20.3 مليون سيدة في ديسمبر2023 من إجمالي 32.3 مليون سيدة بمعدل نمو بلغ 244% مقارنة بعام 2016، لتصل نسبة الشمول المالي إلى 62.7%.

كما ارتفعت نسب الشمول المالي للشباب - في الفئة العمرية من 16 إلى 35 سنة – والبالغ إجمالي عددهم 36.6 مليون شاب، لتصل إلى 51.5% بمعدل نمو بلغ 48.5% خلال الفترة من 2020 حتى 2023.