زلزال يصيب سعر الدولار في السوق السوداء.. خبير اقتصادي يكشف مفاجأة

علق مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، على الصفقة الاستثمارية الأضخم في تاريخ مصر بتطوير مشروع رأس الحكمة.

قال مصطفى بدرة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مشروع رأس الحكمة له مردود إيجابي وزلزل سعر الدولار بالسوق السوداء".

أضاف مصطفى بدرة:" الدولار في انخفاض مستمر وسوف ينخفض بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة".

وتابع مصطفى بدرة :" شهدنا تراجع كبير في أسعار الدولار بالسوق السوداء خاصة بعد الإعلان عن تفاصيل مشروع رأس الحكمة ".

وأكمل مصطفى بدرة:" هناك انخفاض كبير في سعر الذهب منذ الأمس"، مضيفا:" السندات المصرية ارتفعت في البورصات العالمية وهذا الأمر يبعث رسالة للعالم بالتحسن في الاقتصاد المصري".