بشرى سارة.. خدمات مجانية من البنوك في اليوم العالمي للمرأة

تسع البنوك المصرية لتقديم خدمات مصرفية مجانية بداية من 8 مارس 2024 لجميع المواطنين المهتمين بالتعامل مع البنوك.

وتستمر البنوك في تقديم الخدمات المصرفية المجانية حتى 31 مارس، وذلك في ظل اهتمام البنك المركزي المصري بتعزيز الشمول المالي في كل المحافظات، والوصول إلى شرائح مختلفة من المجتمع.

خدمات مجانية مقدمة من البنوك المصرية 2024

وتقدم البنوك المصرية الخدمات المجانية بداية من يوم 8 مارس تزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة، وهي واحدة من فعاليات الشمول المالي من قبل المركزي المصري، المتاحة بعد 15 يومًا، في الفترة من 8 إلى 31 مارس.

البنوك المصرية

الخدمات المصرفية المجانية لدعم الشمول المالي 2024