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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بشرى سارة.. خدمات مجانية من البنوك في اليوم العالمي للمرأة

البنوك المصرية
البنوك المصرية

تسع البنوك المصرية لتقديم خدمات مصرفية مجانية بداية من 8 مارس 2024 لجميع المواطنين المهتمين بالتعامل مع البنوك.

وتستمر البنوك في تقديم الخدمات المصرفية المجانية حتى 31 مارس، وذلك في ظل اهتمام البنك المركزي المصري بتعزيز الشمول المالي في كل المحافظات، والوصول إلى شرائح مختلفة من المجتمع.

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خدمات مجانية مقدمة من البنوك المصرية 2024

وتقدم البنوك المصرية الخدمات المجانية بداية من يوم 8 مارس تزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة، وهي واحدة من فعاليات الشمول المالي من قبل المركزي المصري، المتاحة بعد 15 يومًا، في الفترة من 8 إلى 31 مارس.

البنوك المصرية

الخدمات المصرفية المجانية لدعم الشمول المالي 2024

 

  1. فتح حسابات الشباب مجانًا.
  2. إصدار بطاقات الخصم المباشر مجانًا.
  3. الإعفاء من مصاريف البطاقات الائتمانية في بعض الحالات.
  4. فتح حسابات مجانية سواء الجاري أو التوفير.
  5. إمكانية فتح محفظة إلكترونية مجانية.
  6. تتيح البنوك إصدار بطاقة ميزة مسبقة الدفع مجانا أي بدون مصاريف أو حد أدنى.
  7. فتح حساب شمول مالي للشركات مجانًا، وكذلك النشاط الاقتصادي مجانًا.
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