بفائدة 27%.. رئيس اتحاد البنوك المصرية يعلن تفاصيل هامة عن الشهادات

أكد محمد الأتربي، رئيس اتحاد البنوك المصرية، ورئيس بنك مصر، أن كل ودائع المصريين في البنوك المصرية في أمان، مشيرا إلى أنه لا يوجد خسائر للمصريين من ودائعهم في البنوك.

قال محمد الأتربي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن هناك إقبال كبير من المواطنين على شراء شهادة الـ 27%، مؤكدا انه تقرر أن تكون مدة شهادة الـ 27% عاما آخر، حتى تتحسن الأوضاع الاقتصادية، وتتراجع نسبة التضخم.

الشهادة الجديدة

وتابع رئيس اتحاد البنوك المصرية، ورئيس بنك مصر، أن الشهادة مدتها عام وسعر فائدة يصل إلى 23.5% ويصرف شهريا، أو 27% ويصرف سنويا، مؤكدا أنه لم يتم تحديد موعد الإنتهاء من الشهادة الجديدة.