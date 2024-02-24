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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محادثات باريس .. مطالب وقف إطلاق النار تثير الآمال في غزة| تقرير

غزة
غزة

جدد اجتماع مغلق لرؤساء المخابرات والمسؤولين العسكريين والدبلوماسيين لفترة وجيزة الآمال في التوصل إلى اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار وسط مناقشات حادة في الأمم المتحدة، لكن المراقبين حذروا من أن الوقت ينفد لتحقيق تقدم ومنع هجوم إسرائيلي وشيك على غزة، أقصى جنوب الاراضي المحتلة.

وقال مسؤولون إسرائيليون إنهم أرسلوا مفاوضين إلى باريس بتفويض موسع. 

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت للمبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط بريت ماكجورك الأسبوع الماضي: “سنوسع السلطة الممنوحة لمفاوضينا بشأن الرهائن”. وفي الوقت نفسه، يستعد الجيش الإسرائيلي لمواصلة العمليات البرية المكثفة”.

وبحسب ما ورد كان الوفد الإسرائيلي قد غادر بالفعل بحلول صباح اليوم السبت لنقل أي تطورات إلى مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، مما قلل من التوقعات بأن المحادثات قد تستمر حتى نهاية الأسبوع.

وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أنه تم إحراز 'تقدم كبير' لكنها لم تحدد جوانب المحادثات التي تم المضي قدمًا فيها. وقال ممثلو حماس، في حديثهم إلى الأوبزرفر، إنه 'لم يتم إحراز أي تقدم في المحادثات بسبب عناد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو'.

واجتمع المفاوضون لمناقشة وقف القتال إلى جانب إطلاق سراح الرهائن الـ 136 المتبقين الذين تحتجزهم حماس وجماعات أخرى. 

وتشمل المحادثات تفاصيل تبادل الأسرى الفلسطينيين ودخول المساعدات إلى غزة للأسرى المدنيين والعسكريين.

إن التصريحات الأخيرة التي صدرت عن مسؤولين إسرائيليين بأن ما لا يقل عن 31 من الرهائن لقوا حتفهم، فضلاً عن التهديد المتزايد بشن هجوم بري إسرائيلي على رفح، حيث يحتمي ما يقدر بنحو 1.5 مليون شخص، لم تؤد إلا إلى زيادة ضغط الوقت على المفاوضين.

وقال دانييل ليفي، مفاوض السلام الإسرائيلي السابق، إن إسرائيل 'تحافظ على دفء الأمريكيين، ولا تريد أن تتحمل المسؤولية عن انهيار المحادثات'. إذا كان بإمكانهم الحصول على الأمور بشروطهم الخاصة، فلا بأس، لكنهم ليسوا مستعدين بعد للهجوم البري على رفح على أي حال.

وأضاف أن المفاوضين الأميركيين يحاولون دفع التقدم بشأن تفاصيل مختلفة في المفاوضات على الرغم من الخلافات الكبيرة حول القضايا الجوهرية مثل وقف دائم لإطلاق النار أو إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين البارزين.

وقال: “يبدو أن هناك أمل في المحادثات هذه المرة بأن تغير حماس موقفها لأنها تشعر الآن بدرجة من الضغط لم تشعر بها من قبل، ولكن لا يوجد ما يشير إلى أن هذا هو الحال”.

وقال ممثل عن حماس لصحيفة الأوبزرفر إن الجانب الفلسطيني يشعر حاليًا أنه 'لم يعد لديه ما يخسره' بسبب مستوى الدمار في غزة، حيث يقترب عدد القتلى من 30 ألفًا. وأضافوا أنهم واثقون من أن جناحهم المسلح قادر على مواصلة القتال.

وأضافوا أن الحركة تسعى إلى مبادلة 500 أسير فلسطيني مقابل كل جندي إسرائيلي محتجز في غزة. ولم تتغير مطالبهم الأوسع ــ بما في ذلك وقف فوري لإطلاق النار، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وتقديم المساعدات الإنسانية إلى الشمال. وأضافوا أنه لن يتم أي تبادل دون تلبية إسرائيل لهذه الطلبات.

وفي الوقت نفسه الذي كانت تجري فيه محادثات السلام في باريس، كانت تجري مفاوضات دبلوماسية في الأمم المتحدة في نيويورك. واستخدمت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء حق النقض (الفيتو) ضد قرار وقف إطلاق النار الأمني ​​في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للمرة الثالثة، لكن ذلك لم ينه الأمر بالكامل. ووزعت الولايات المتحدة قرارا بديلا يدعو إلى وقف مؤقت لإطلاق النار 'في أقرب وقت ممكن' ومنع أي هجوم إسرائيلي على رفح.

ومنذ ذلك الحين تمت مناقشة هذا القرار خلف الكواليس من قبل خبراء من البعثات الأعضاء في المجلس، لكن ليس من الواضح متى أو ما إذا كان سيتم تقديمه رسميًا. ولم تقرر الدول العربية بعد جدوى الاتفاق، ومن المتوقع أن تقوم روسيا والصين بعرقلته على أساس أنه لا يصل إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت يوم الثلاثاء، مما يجنب الولايات المتحدة من العزلة المطلقة في المجلس. وكان موقف المملكة المتحدة، الذي يدعو إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية للسماح بإجراء مفاوضات بشأن وقف دائم لإطلاق النار، أقرب إلى الخط الذي اتخذه أعضاء المجلس الآخرون منه إلى الموقف الأمريكي، القائل بأن وقف إطلاق النار لا يمكن التفاوض عليه إلا من قبل الأطراف، وليس فرضه من الخارج. وجهة النظر في واشنطن هي أن نتنياهو يبقي خياراته مفتوحة، ويوازن بين مفاوضات الرهائن والهجوم على رفح، ولن يختار بينهما إلا في وقت لاحق.

على الرغم من مطالبة الرئيس الأمريكي جو بايدن لنتنياهو في الأسابيع الأخيرة بأن إسرائيل لا ينبغي لها أن تقوم بغزو بري لرفح دون خطة لحماية المدنيين، لا يرى المسؤولون الأمريكيون حاليا أي علامات على وجود خطة إنسانية لاستيعاب سكان غزة الذين نزحوا عدة مرات بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وهم لا يتوقعون أن تقترب أي خطة إسرائيلية من هذا القبيل من المتطلبات الأمريكية، ناهيك عن المعايير التي وضعتها الوكالات الإنسانية الدولية، لكنهم يتوقعون رؤية نوع من الخطة الرسمية كمقدمة للاستعدادات العسكرية.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، للصحفيين: “لم يتم تقديم خطة لنا للنظر فيها فيما يتعلق بعمليات رفح”. وأضاف: «ما زلنا لن ندعم العمليات في رفح، بغض النظر عن الجدول الزمني.

'لن ندعم هذا النوع من العمليات ما لم يأخذ الإسرائيليون في الحسبان بشكل صحيح سلامة وأمن أكثر من مليون شخص يبحثون عن ملجأ هناك'.


ويقول مسؤولون أميركيون إن القوات الإسرائيلية انسحبت، وأن الوجود العسكري في قطاع غزة عند أدنى مستوياته منذ بدء الهجوم البري في نهاية أكتوبر.

الأمم المتحدة التوصل إلى اتفاق الأراضي المحتلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني

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