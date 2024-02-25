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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

«تحت الـ50».. انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

الدولار
الدولار

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم، بقوة في السوق الموازية ليهبط دون مستويات الـ 50 جنيها ليخسر 22 جنيها من أعلى سعر، فهو  من أبرز ما يبحث عنه الملايين يوميا عبر محرك البحث جوجل، مع التطورات الجديدة الأخيرة.

ويهتم الألاف يوميا بالبحث عن سعر الدولار في البنوك الرسمية العاملة في مصر، بالتزامن مع إعلان الصفقة الكبرى الخاصة بمشروع رأس الحكمة، إذ  شهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أمس مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، مع الجانب الإماراتي.

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وتشمل الصفقة تنمية منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي. وذلك ضمن استراتيجية مصر في التنمية 2052، والذي وضعته الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم

35 مليار دولار خلال شهرين

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، إن المشروع شراكة بين مصر والإمارات، الجانب المصرى ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موجها الشكر للقيادة السياسية  فى مصر والإمارات على دعم  المشروع ..

الدولار

وأوضح  رئيس الحكومة أن المشروع يتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة، وستكون هى الشركة القابضة للمشروع، وتتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة. 

وأوضح أن المشروع يتضمن استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار تدخل الدولة خلال شهرين، منها الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35%؜ من أرباح المشروع. 

مليارات الدولارات 

وفي سياق متصل، كشف وزير المالية الوزير، خلال مشاركته فى جلسة «المقاربة القائمة على الميزانية العمومية لخلق القيمة من الأصول العامة» بالمنتدى الثامن للمالية العامة بالدول العربية بدبي، أن برنامج «الطروحات الحكومية» يُعزز قدرتنا على تلبية الاحتياجات التمويلية، ونستهدف منه عوائد تصل إلى 6.5 مليار دولار بنهاية 2024 .

ارتفاع الاحتياطي النقدي

و في بيان رسمي  أعلن البنك المركزى المصرى، ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 35.249 مليار دولار نهاية يناير 2024، مقارنة بـ 35.219 مليار دولار في نهاية شهر ديسمبر 2023 بارتفاع قدره 30 مليون دولار.

الدولار

تصريحات حكومية

أعلنت الحكومة انها تعمل حالياً أيضاً على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.\

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

أما عن سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، فهو أهم ما يبحث عنه الآلاف يوميا خاصة التجار، المستوردين والمستثمرين، والذي كشفت عنه البنوك عبر مواقعها الرسمية في آخر تحديثاتها، واستقر سعر الأخضر منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تقترب من سنة  ، وهو الثبات الذي لم يحدث منذ سنوات.

سعر الدولار في البنك المركزي

سعر الدولار أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري، جاء كما يلي:

  • 1 دولار =  30.83 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك المركزي قبل التراجع 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، جاء كما يلي:

  • 1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.
  • 1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.
الدولار اليوم البنك الأهلي

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وعن سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، فجاء كالتالي:

  • 1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.
الدولار اليوم بنك مصر

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجّل الدولار الأمريكي أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجّل اليوم كما يلي:

  • 1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
سعر الدولار في البنك المصري الخليجي
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