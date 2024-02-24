إطلالة ساحرة لـ ندى بسيوني تخطف الأنظار.. صور

خطفت الفنانة ندى بسيوني، الأنظار بإطلالة مميزة، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ندى بسيوني بإطلالة جذابة بالأحمر، وتركت شعرها الأشقر منسدلا على كتفيها، واعتمدت مكياجا ناعما أبرز جمال ملامحها.

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أحدث أعمال الفنانة ندى بسيوني

وشاركت الفنانة ندى بسيوني مع أسرة مسلسل "أعمل إيه" للنجمة صابرين وخالد الصاوى والمكون من 45 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي ويناقش العديد من القضايا المتعلقة بالأسرة.

مسلسل "أعمل إيه" تأليف محمد الحناوى وإخراج أحمد عبد الحميد وإنتاج شركة “سينرجي”، ويشارك في بطولته سهير المرشدى، وندى بسيوني، ودنيا المصرى، ونور إيهاب، ومحمد مهران، ونهال عنبر صبري عبد المنعم، ومفيد عاشور، وأيمن عزب، ومحمود الشرقاوى، وعدد آخر من الفنانين.