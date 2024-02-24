عماد رشاد يحصل على جائزة الإبداع الفني في افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي

كرم مهرجان المركز الكاثوليكي، في نسخته 72، برئاسة الأب بطرس دانيال، الفنان عماد رشاد، ومنحه جائزة " الإبداع الفني.

قدمت المطربة ياسمين علي، الفقرة الغنائية خلال الحفل و أطربت الحضور بمجموعة من أغانيها، كما قدمت أغنية خاصة خلال الحفل من أجل فلسطين.

وتضم لجنة تحكيم النسخة الـ 72 من مهرجان المركز الكاثوليكي، مجموعة من الفنانين، هم: داليا مصطفى وحنان مطاوع وأحمد شاكر، والكاتب والمؤلف عبدالرحيم كمال، ومدير التصوير إيهاب محمد على، والناقد الفني على الفاتح، والمونتير كمال الملّاخ، والموسيقار مصطفى الحلواني.

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