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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل فاصوليا خضراء مطبوخة باللحمة

فاصوليا
فاصوليا

ترغب العرائس في معرفة كيفية عمل فاصوليا خضراء بمذاق احترافي؛ لتقديمه في عزومات الأقارب وأهل الزوج؛ حتى لا يتعرضن للانتقادات. 

ونعرض لكم طريقة عمل فاصوليا خضراء مطبوخة للشيف غادة التلي.

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مقادير فاصوليا خضراء مطبوخة

فاصوليا خضراء 
مكعب مرق 
صلصة طماطم
بصل  قطع
لحم  قطع
ثوم مفروم 
سمن
ملح 
فلفل أسود 
بهارات


طريقة  عمل فاصوليا خضراء 

* شوحي البصل في حلة  بها سمنة على النار ثم يضاف اللحم والملح والفلفل الأسود.

* ضعي القليل من الماء، ثم يضاف الثوم، ثم الفاصوليا، ثم الصلصة، ثم مكعب المرق والبهارات، ثم تترك حتى تمام التسوية وتقدم.

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