ظهرت سيارة لاند كروزر 2024 لأول مرة، قالت تويوتا أنها ستبدأ في نطاق منتصف 50 ألف دولار. الآن، نحن نعرف الرقم الدقيق. يبدأ الإصدار الأخير من سيارة الدفع الرباعي الرائدة بسعر 57.445 دولارًا أمريكيًا على أن تبدأ عمليات التسليم في الربيع.

تويوتا تكشف عن أسعار لاند كروزر 2024 الجديدة

بسعر 57,445 دولارًا أمريكيًا، تعد سيارة لاند كروزر 2024 أرخص بكثير من السعر الأساسي لطراز 2021 البالغ 85,665 دولارًا أمريكيًا. ومع ذلك، فإن سيارتي الدفع الرباعي مختلفتان تمامًا. كانت سيارة لاند كروزر السابقة ذات الحجم الكامل تتسع لما يصل إلى ثمانية ركاب، مقابل خمسة ركاب في الإصدار الجديد.

يمكن لسيارة لاند كروزر السابقة أيضًا سحب 8200 رطل، وهو ما يزيد قليلاً عن تصنيف 6000 رطل لهذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الأحدث.

تويوتا تكشف عن أسعار لاند كروزر 2024 الجديدة

في حين أن التسعير كان مقارباً لما توقعناه لسيارة لاند كروزر 2024، فإن توقعات تويوتا للاقتصاد في استهلاك الوقود كانت أقل دقة. منحت وكالة حماية البيئة سيارة لاند كروزر 2024 تصنيفًا مجمعًا يبلغ 23 ميلًا لكل جالون وهو أقل قليلاً من تقدير تويوتا السابق البالغ 27 ميلاً في الجالون مجتمعة، ولكنه لا يزال أكثر بكثير من تصنيف طراز 2021 الذي يبلغ 14 ميلاً في الجالون.

تويوتا تكشف عن أسعار لاند كروزر 2024 الجديدة

تتوفر سيارة لاند كروزر 2024 فقط بمحرك هجين وشاحن توربيني سعة 2.4 لتر رباعي الأسطوانات بقوة 326 حصانًا و465 رطلًا من عزم الدوران. يتصل بصندوق تروس أوتوماتيكي من ثماني سرعات وتروس تفاضلية قياسية في الوسط والخلف.

تويوتا تكشف عن أسعار لاند كروزر 2024 الجديدة

يحصل الطراز متوسط المدى على نظام فصل شريط التثبيت الأمامي الذي يزيد من مفصل العجلات عند القيادة على الطرق الوعرة على الأراضي الوعرة. كما أن لديها نظام Multi-Terrain Select مع إعدادات الطين والأوساخ والرمال للدفع الرباعي.

يقتصر الإصدار الأول الذي يتصدر المجموعة على 5000 وحدة، والتي تخطط تويوتا لتصنيعها خلال الشهرين الأولين من إنتاج لاند كروزر. وتأتي مع لوح انزلاقي أمامي، ورف سقف، وعجلات مقاس 18 بوصة مع إطارات لجميع المواسم، وأغطية طينية، ومقاعد جلدية مع تدفئة وتهوية.