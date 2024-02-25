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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيونداي توقف طرازات N وتحولها إلى السيارات الكهربائية

هيونداي توقف طرازات N
هيونداي توقف طرازات N وتتحولها إلى السيارات الكهربائية

بعد النجاح الكبير لسيارة هيونداي Ioniq 5 N الكهربائية بالكامل وأصبحت السيارة الكهربائية الوحيدة في تكشيلة العلامة الكورية في أوروبا.

أنهت هيونداي انتاج سيارة i30 N المنافسة لسيارة Golf GTI بالاضافة لشقيقتها الصغرى i20 N، والتي تنافست مع سيارات مثل Ford Fiesta ST، كجزء من دفع العلامة التجارية الكورية نحو مستقبل كهربائي. 

هيونداي توقف طرازات N وتتحولها إلى السيارات الكهربائية 

لاقت كلتا السيارتين استحسانًا كبيرًا، وساعدت i30 N على وجه الخصوص في ترسيخ العلامة التجارية N ومصداقية هيونداي في أعين عشاق الهاتشباك الأوروبيين.

تم إطلاق i30 N في عام 2017 مع خيار من محركين بقوة 247 حصانًا (250 حصانًا) و276 حصانًا (280 حصانًا) مزودين بشاحن توربيني سعة 2.0 لتر، وكلاهما متصل حصريًا بناقل حركة يدوي بست سرعات حتى وصول خيار القابض المزدوج جنبًا إلى جنب مع عملية تجميل بسيطة في عام 2021. في نفس العام. 

وضعت هيونداي أنظارها على الطرف الأكثر تكلفة من سوق الهاتشباك مع سيارة i20 N الأصغر حجمًا، والمدعومة بقوة 201 حصان (204 حصان) 1.6.

هيونداي توقف طرازات N وتتحولها إلى السيارات الكهربائية 

قالت هيونداي لموقع Carscoops "لقد توقف إنتاج طرازات ICE N للسوق الأوروبية بدءًا من فبراير، وذلك تماشيًا مع التزامنا بتقديم مجموعة خالية من انبعاثات العوادم لعملائنا بحلول عام 2035 وتشغيل 100 في المائة من الكربون بشكل محايد بحلول عام 2045." 

 

"من الآن فصاعدا في أوروبا، تعمل هيونداي على تطوير هيونداي N كشركة رائدة في مجال السيارات الكهربائية عالية الأداء. وسيستفيد عملاؤنا من التطورات التكنولوجية التي ستجعل المركبات الكهربائية أكثر جاذبية في المستقبل.

هيونداي توقف طرازات N وتتحولها إلى السيارات الكهربائية 

ولن تؤثر هذه الأخبار على أنشطة Hyundai N في أمريكا الشمالية، حيث لا يتم بيع i30 أو i20. تم طرح Kona N للبيع في الولايات المتحدة في عام 2023، ولم تصل Ioniq 5 N إلى التجار بعد، مما يعني أن سيارة Hyundai الوحيدة المتوفرة في البلاد هي سيارة Elantra N سيدان.

Ioniq 5 N اوروبا Ford Fiesta ST Elantra N KONA N الولايات المتحدة الهاتشباك

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