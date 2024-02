القائمة الكاملة لأسماء الفائزين في حفل SAG Awards 2024

أقيم صباح اليوم، حفل SAG Awards السنوي في نسخته الـ 30، للاحتفاء بأبرز أعمال العام الماضي في السينما والتلفزيون.

أعلنت نقابة ممثلي الشاشة قوائم ترشيحات SAG Awards في يناير الماضي، قبل الكشف عن أسماء الفائزين التي جاءت كما يلي:

أفضل فيلم

Oppenheimer

أفضل ممثلة

ليلي جلادستون - the killers of the flower moon

أفضل ممثل

كيليان مورفي - Oppenheimer

كيليان مورفي

أفضل ممثلة مساعدة

دافين جوى راندولف - The Holdovers

أفضل ممثل مساعد

روبرت داوني جونيور - Oppenheimer

جوائز SAG Awards التلفزيونية

أفضل أداء جماعي في مسلسل كوميدي

THE BEAR

أفضل مسلسل دراما

Succession





Succession

أفضل ممثل

بيدرو باسكال - The Last of Us

بيدرو باسكال

أفضل ممثلة

إليزابيث ديبيكي - THE CROWN

أفضل ممثل كوميدي

جيريمي ألين وايت - The Bear

جيريمي ألين وايت

أفضل ممثلة كوميدية

آيو ادبيري - The Bear

أبطال مسلسل BEEF

أفضل ممثل في مسلسل قصير

ستيفن يون - BEEF



أفضل ممثلة في مسلسل قصير

آلي وونج - BEEF