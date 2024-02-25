عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

القائمة الكاملة لأسماء الفائزين في حفل SAG Awards 2024

 SAG Awards
 SAG Awards

أقيم صباح اليوم، حفل SAG Awards السنوي في نسخته الـ 30، للاحتفاء بأبرز أعمال العام الماضي في السينما والتلفزيون. 

أعلنت نقابة ممثلي الشاشة قوائم ترشيحات SAG Awards في يناير الماضي، قبل الكشف عن أسماء الفائزين التي جاءت كما يلي: 

أفضل فيلم

Oppenheimer

أفضل ممثلة 

ليلي جلادستون - the killers of the flower moon

 

أفضل ممثل 

كيليان مورفي - Oppenheimer

 

كيليان مورفي

 

أفضل ممثلة مساعدة 

دافين جوى راندولف - The Holdovers

 

 

أفضل ممثل مساعد 

روبرت داوني جونيور - Oppenheimer

 

جوائز SAG Awards التلفزيونية 

 

أفضل أداء جماعي في مسلسل  كوميدي

THE BEAR

 

أفضل مسلسل دراما 

Succession


 

 

Succession

أفضل ممثل 

بيدرو باسكال - The Last of Us

 

بيدرو باسكال

 

أفضل ممثلة

إليزابيث ديبيكي - THE CROWN

 

أفضل ممثل كوميدي 

 

جيريمي ألين وايت - The Bear

 

جيريمي ألين وايت

 

أفضل ممثلة كوميدية

آيو ادبيري - The Bear

 

أبطال مسلسل BEEF

 

أفضل ممثل في مسلسل قصير

ستيفن يون  - BEEF
 

أفضل ممثلة في مسلسل قصير 

آلي وونج  - BEEF

SAG Awards أفضل ممثلة كوميدية السينما والتلفزيون ترشيحات SAG Awards مسلسل كوميدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة النصف من شعبان .. احرص على قيامها

دعاء ليلة النصف من شعبان.. 3 كلمات قبل النوم تمحو ذنوبك وتفتح الأبواب المغلقة

السعر مفاجأة.. أرخص موبايل سامسونج في مصر

كيفية قيام ليلة النصف من شعبان.. أكثر من الذكر والتسبيح والصلاة على النبي

دعاء ليلة النصف من شعبان.. 3 كلمات يسخر بها الله لك الأرض ومن عليها

وداعا للسوق السوداء وتوحيد سعر الصرف خلال أسابيع.. الحكومة تعلن خطوات حاسمة

دعاء ليلة النصف من شعبان لزيادة الرزق.. ترفع فيها الأعمال إلى الله

تنبيهات عاجلة لسكان القاهرة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

موضوعات متعلقة

إيما ستون وآن هاثاواي.. أفضل إطلالات النجمات في حفل SAG Awards| صور

لابسة نجفة.. أغرب إطلالات النجمات على السجادة الرمادية لحفل SAG Awards| صور

أبرز إطلالات النجوم والنجمات على السجادة الرمادية لحفل SAG Awards.. صور

مش بإيدي.. شيرين عبد الوهاب تعتذر للجمهور اللبناني بعد تأجيل حفلها| شاهد

بطلات The Devil Wears Prada يجتمعن في حفل SAG Awards بعد 18 عاما

بدء توافد النجوم على السجادة الرمادية لحضور حفل SAG Awards| شاهد

نجاح حفل "100 سنة أم كلثوم" بالمتحف المصري الكبير بحضور كامل العدد

الموسم الثاني من مدرسة الروابي للبنات يتصدر مشاهدات منصة نتفليكس

ترشيحاتنا

عبد المنصف: حسام حسن رفض يحضر فرحي.. وبيخاف ينام لوحده

عبد المنصف: نتيجة 6/ 1 عادية.. لماذا لا نتحدث عن خماسيات الشناوي؟

دعاء للميت في النصف من شعبان.. 3 أمور تصل للمتوفى في قبره

رئيس وزراء بريطانيا يطالب الغرب بمصادرة الأصول الروسية

دعاء المطر في النصف من شعبان.. يفتح لك أوسع أبواب الرزق

سعر الذهب عيار 21 اليوم 25-2-2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القائمة الكاملة لأسماء الفائزين في حفل SAG Awards 2024

إيما ستون وآن هاثاواي.. أفضل إطلالات النجمات في حفل SAG Awards| صور

لابسة نجفة.. أغرب إطلالات النجمات على السجادة الرمادية لحفل SAG Awards| صور

60 سنة بملامح شاب.. مقطع فيديو لصبي يثير الجدل| ما القصة؟

فيديو

نجت بأعجوبة.. مقطع فيديو لفتاة ظلت معلقة لـ3 أيام متتالية

فيديو يحبس الأنفاس.. مشهد مروع لاصطدام 100 سيارة ببعضها بالصين

مسلسلات رمضان| طرح البرومو الرسمي لمسلسل "2024"

حيلة جمعا بها 63 مليون جنيه.. عاطلان ينفذان أكبر عملية نصب على المواطنين|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: بائع البرتقال

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

اﻟﻤﺰﻳﺪ