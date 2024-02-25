القائمة الكاملة لأسماء الفائزين في حفل SAG Awards 2024

أقيم صباح اليوم، حفل SAG Awards السنوي في نسخته الـ 30، للاحتفاء بأبرز أعمال العام الماضي في السينما والتلفزيون.
أعلنت نقابة ممثلي الشاشة قوائم ترشيحات SAG Awards في يناير الماضي، قبل الكشف عن أسماء الفائزين التي جاءت كما يلي:
أفضل فيلم
Oppenheimer
أفضل ممثلة
ليلي جلادستون - the killers of the flower moon
أفضل ممثل
كيليان مورفي - Oppenheimer
أفضل ممثلة مساعدة
دافين جوى راندولف - The Holdovers
أفضل ممثل مساعد
روبرت داوني جونيور - Oppenheimer
جوائز SAG Awards التلفزيونية
أفضل أداء جماعي في مسلسل كوميدي
THE BEAR
أفضل مسلسل دراما
Succession
أفضل ممثل
بيدرو باسكال - The Last of Us
أفضل ممثلة
إليزابيث ديبيكي - THE CROWN
أفضل ممثل كوميدي
جيريمي ألين وايت - The Bear
أفضل ممثلة كوميدية
آيو ادبيري - The Bear
أفضل ممثل في مسلسل قصير
ستيفن يون - BEEF
أفضل ممثلة في مسلسل قصير
آلي وونج - BEEF