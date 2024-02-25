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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مهرجان أيام قنا السينمائية يفتتح دورته الأولى بعرض 5 أفلام قصيرة

مهرجان أيام قنا السينمائية
مهرجان أيام قنا السينمائية

يشهد مركز تنويرة الثقافي بقنا، اليوم الأحد، تقديم 5 أفلام قصيرة؛ ضمن أولى فعاليات مهرجان أيام قنا السينمائية، في دورته الأولى دورة الروائي والسيناريست يوسف جوهر، التي تقام خلال الفترة من 25 إلى 28 فبراير الجاري.

وتتضمن فعاليات، اليوم الأول غدا، عرض الفيلم التسجيلي "الأويمجي" للمخرج مايكل يوسف، ويحكي عن نجار أويمة "أصم"، يعمل بمساعدة زوجته في مهنته التي ورثها عن أجداده، وفيلم "إن غاب القط" إخراج ماريان حنا، ويرصد يوم في حياة فتاة متحررة بمنزلها تتعرض للكثير من المواقف والمفارقات.

كما يقدم فيلم "علي صوتك" إخراج نوال محمود، وفيلم "بيت على النيل"، وفيلم "ممكن ألعب معاكو" للمخرج شريف محفوظ، وتدور أحداثه حول طفل يعاني من إعاقة وتلعثم في الكلام يريد اللعب مع بعض الأشخاص المحيطين لكن يبادر طلبه بالرفض والتنمر عليه لكنه لا يستسلم ويصر ويبحث عن من يلعب معه.

وشارك الفيلم - مؤخرا - في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير في دورته الرابعة، وشارك أيضا في فعاليات مهرجان الشرقية السينمائي الدولي بعمان، ومهرجان المرأة والطفل الدولي القصير بمسقط.

ومن المقرر أن يتنافس على جوائز الدورة الأولى من المهرجان مجموعة كبيرة من الأفلام، والتي تتنوع ما بين روائي وتسجيلي ووثائقي من بينها فيلم "قهوة فريال" و"يوم الخروج، و"تخطي" و"إيجار قديم" و"وقت بدل ضائع" و"راجية" وغيرها من الأفلام.

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