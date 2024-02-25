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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب أبو سليم: لقاء الزمالك تحد صعب وهدفنا الفوز

صدى البلد

أكد فوزي الحراري المدير التنفيذي لنادي أبو سليم الليبي، أن فريقه سيكون في تحدي صعب أمام الزمالك، في بطولة كأس الكونفدرالية، والفريق جاهز للمواجهة.

وتابع الحراري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الفريق جاهز بالكامل للمواجهة واللاعبين في حالة جاهزية تامة".

وأضاف فوزي الحراري: "لم يكن لدينا يد في إمكانية عدم إذاعة المباراة، ولكن في النهاية تم حل الأمر، والزمالك يملك عناصر مميزة على رأسهم محمود شيكابالا، ولكن كل شئ على ما يرام".

واختتم المدير التنفيذي لنادي أبو سليم الليبي: "نملك جالية ليبية في الجزائر، وبالتأكيد سوف يكون هناك مؤازرة لنا في المباراة، وهدفنا تحقيق الفوز".

أبو سليم الزمالك شيكابالا أبو سليم الليبي

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