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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

إيما ستون وآن هاثاواي.. أفضل إطلالات النجمات في حفل SAG Awards| صور

إطلالات SAG Awards
إطلالات SAG Awards

توافد النجمات على السجادة الرمادية لحضور حفل SAG Awards السنوي في نسخته الـ 30، للاحتفاء بأبرز أعمال العام الماضي في السينما والتلفزيون. 

وتألقت كل من إيما ستون، مارجو روبي، كاري موليجان، آن هاثاواي، ميريل ستريب، إيميلي بلانت، سيلينا جوميز، ريس ويزرسبون، جينيفر أنيستون بملابس ساحرة أمام الكاميرا. 

أعلنت نقابة ممثلي الشاشة قوائم ترشيحات   SAG Awards في يناير الماضي، ومن المقرر إذاعة الحفل مباشرة عبر منصة نتفليكس. 

 

يشارك في تقديم  حفل SAG Awards عدد من نجوم ونجمات هوليوود، أبرزهم إدريس ألبا، بيلي إيليش، ميريل ستريبت، إيميلي بلانت، مارجو روبي، نعومي واتس، وغيرهم.

 

ومن المقرر أن تحصل الممثلة والمغنية الأيقونية باربرا سترايسند، على جائزة الإنجاز مدى الحياة التي ستسلمها لها جميلة هوليوود جنيفر أنيستون.

 

سيطر الموسم الأخير من مسلسل Succession على قوائم ترشيحات الساج هذا العام في فئة الأعمال الدرامية، فيما تفوق "The Bear في فئة الكوميديا. 

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