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أخبار البلد

زيارة مفاجئة|«الصحة» تتفقد مركز طب أسرة «ميت عقبة» وغياب لأطباء الأسنان والعلاج الطبيعي

صدى البلد

تفقد وفد من وزارة الصحة والسكان، مركز طب أسرة «ميت عقبة» -في زيارة مفاجئة- ضمن سلسلة الجولات الميدانية المفاجئة التي يجريها الوفد، للمنشآت الطبية في جميع محافظات الجمهورية، بهدف ضبط المنظومة الصحية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمريض المصري.

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وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوفد  تفقد عيادة الصحة الإنجابية، وتأكد من انتظامها، وتوافر جميع وسائل تنظيم الأسرة بمختلف أنواعها، واطلع على أعداد المنتفعات، والوسائل الأكثر استخداما، كما لاحظ انضباط منظومة صرف ألبان الأطفال داخل المركز، وكذلك منظومة تقديم الخدمة الصحية من خلال المبادرات الرئاسية.

وأضاف «عبدالغفار» أن جولة وفد وزارة الصحة والسكان  في مركز طب أسرة ميت عقبة، تضمنت تفقد صيدلية المركز، حيث راجع أرصدة وصلاحيات الأدوية، ولاحظ عدم انتظام العمل داخل الصيدلية، وعدم وجود تنسيق بين أطباء العيادات، والصيادلة.

وقال «عبدالغفار» إن وفد وزارة الصحة  تفقد عيادة الأسنان، وراجع تطبيق إجراءات مكافحة العدوى، ومدى توافر المستلزمات الطبية، ومعدلات تردد المواطنين، حيث اكتشف غياب عدد كبير من  أطباء الأسنان، كما انتقد تهالك الفرش والتجهيزات الطبية وغير الطبية، وعدم اتخاذ الإجراءات الخاصة بانتظام سلسلة الإمداد، وتوفير المستلزمات الخاصة بالعيادة.

 

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وتابع «عبدالغفار» أن وفد وزارة الصحة  راجع سجلات حضور وانصراف العاملين في المركز (أطباء، وتمريض، وإداريين) ولاحظ غياب عدد كبير  من ممارسي العلاج الطبيعي، وعدم انضباط العمل داخل معظم العيادات، وعدم وجود جداول واضحة لـ«نوبتجيات» تنظيم العمل داخل العيادات.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير حرص على التحدث مع المواطنين، والاستماع إلى طلباتهم، وآرائهم في مستوى الخدمات المقدمة لهم، كما تفقد أماكن انتظار المرضى، ووجه بمراجعة تعاقدات شركات الأمن، والنظافة.

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